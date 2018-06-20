Google Pixel 3 XL çentikli ekran ve tek arka kamerayla geliyor

Bildiğiniz gibi Google’ın yeni Pixel telefonlarını çok yakında resmen tanıtması bekleniyor. Bugüne kadar Google Pixel 3 XL hakkında çıkan söylentilerde ve sızıntılarda, telefonun çentikli bir ekranla geleceği söyleniyordu. Ayrıca telefonun arkasında çift kamera olmayacağı da gelen iddialar arasındaydı.
Bugün ortaya çıkan yeni görüntülerle birlikte bu iddialar netlik kazandı. Telefon için hazırlanan bir kılıfa ait olan bu görüntüler, Pixel 3 XL’ın gerçekten de çentikli bir ekrana sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca telefonun arkasında tek kamera olacağı yönündeki söylentilerin de gerçeği yansıttığı anlaşılıyor.
6.2 inçlik ekranda yer alan çentiğin oldukça küçük olduğu görülüyor. Ayrıca bu çentiğin eklenmesine rağmen telefonun ön yüzündeki stereo hoparlörlerin de yerini koruduğu görülüyor. Dikkat çeken bir diğer detay da telefonun arka yüzündeki parmak izi sensörü.
Çentikli bir ekran istemeyenler için Pixel 3 ve Pixel 3 Lite daha uygun alternatifler olacak. Google’ın yeni telefonları arasında bir tek Pixel 3 XL çentikli ekrana sahip olacak.
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