Google Pixel 3 XL'ın görüntüleri sızdı!

Google'ın akıllı telefon ailesi Pixel ile ilgili beklentiler üçüncü nesil ile devam ediyor. Henüz resmi olarak duyurulmayan Pixel 3 ailesinde önceki modellerde olduğu gibi biri büyük diğeri küçük ekranlı iki telefon yer alacak. Serinin büyük ekranlı modeli olacak Pixel 3'e ait olduğu iddia edilen fotoğraflar da internete sızdı.

Fotoğraflarda görüldüğü üzere çentikli tasarım anlayışının en yeni örneği Google Pixel 3 XL modeli olacak. Arka yüzde tek kamerası olan yeni modelin ön yüzünde Apple'ın True Depth teknolojisine benzeyen algılayıcılar yer alıyor.

Fotoğraflar çok net olmasa da (teknoloji bu kadar gelişmişken sızıntı fotoğraflarının halen kötü kalitede olması da ilginç bir detay) yine de telefon hakkında bir fikir veriyor. Hem ön hem arka yüzün göründüğü fotoğraflardan anlaşıldığı üzere Google da çentikli bir telefon tasarlıyor ve muhtemelen bu telefonda yüz tanıma ve animasyonlu emoji gibi seçenekler yer alacak.

Telefonun sızan fotoğraflarından anlaşıldığı üzere ekrana gömülü bir parmak izi okuyucuya sahip değil. Zaten Google daha önce yaptığı bir açıklama ile bu tarz bir teknolojiyi kullanmayacağını belirtmişti. Telefonda 3.5 mm kulaklık girişi olmadığı bunun yerine USB Type-C bağlantısının bulunduğu da yine fotoğraflardan anlaşılıyor.

Her zaman yaptığımız uyarıyı hatırlatmakta fayda var: Bu görüntülerin gerçekten Google Pixel 3 XL'e ait olup olmadığı bilinmiyor. Prototip bir model de olabilir ve piyasaya sürüldüğündeki cihaz bundan farklı olabilir.

Kaynak: Teknolojioku

