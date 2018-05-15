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Google reCAPTCHA yenileniyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.05.2018 09:19 | Son Güncelleme

Google, botları engellemek için yıllardır reCAPTCHA adını verdiği doğrulama sistemini kullanıyor. reCAPTCHA v2 sürümü ile robot olmadığınızı Google’a ispatlamak için terler döktüğünüz hatta çoğu zaman çıldırdığınız bu sistem nihayet değişiyor.

Google reCAPTCHA yenileniyor!

İnsanları çıldırtan Google reCAPTCHA sistemi nihayet değişiyor. Google’a robot olmadığınızı yeni Google reCAPTCHA sistemi ile artık daha kolay kantılayabileceksiniz.

reCAPTCHA v3 olarak duyurulan bu yeni sistem şimdilik test aşamasında. reCAPTCHA v3 sisteminin bir önceki sürüme göre daha akıllı çalıştığı söyleniyor.

Bu yeni sürüm bulunduğunuz sitedeki fare aktivitelerini izleyecek ve yaptığınız işlemleri analiz edecek. Bir robot gibi davranmadığınız sürece Google tek tıklama ile doğrulama butonunu aktif edecek.

Ancak Google fare hareketlerinizi beğenmeze, yine aşağıda yer alan görseldeki gibi size tabela, araç veya mağaza önü gibi seç seç bitmeyen eski sistemi sunacak.

Test aşamasındaki reCAPTCHA v3’ün 2018 yılı bitmeden tüm kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

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