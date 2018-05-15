Google reCAPTCHA yenileniyor!

İnsanları çıldırtan Google reCAPTCHA sistemi nihayet değişiyor. Google’a robot olmadığınızı yeni Google reCAPTCHA sistemi ile artık daha kolay kantılayabileceksiniz.
reCAPTCHA v3 olarak duyurulan bu yeni sistem şimdilik test aşamasında. reCAPTCHA v3 sisteminin bir önceki sürüme göre daha akıllı çalıştığı söyleniyor.
Bu yeni sürüm bulunduğunuz sitedeki fare aktivitelerini izleyecek ve yaptığınız işlemleri analiz edecek. Bir robot gibi davranmadığınız sürece Google tek tıklama ile doğrulama butonunu aktif edecek.
Ancak Google fare hareketlerinizi beğenmeze, yine aşağıda yer alan görseldeki gibi size tabela, araç veya mağaza önü gibi seç seç bitmeyen eski sistemi sunacak.
Test aşamasındaki reCAPTCHA v3’ün 2018 yılı bitmeden tüm kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.
Selahattin Demirtaş için flaş talep
Afganistan'da Taliban Farah vilayet merkezinin bir kısmını ele geçirdi
Kayıp uçakla ilgili korkunç iddia: Yolcular kabinde öldürüldü
Son dakika! Deniz Kuvvetleri'ne operasyon! Kritik isimler gözaltına alınıyor
Fetullah Gülen'den FETÖ'cü teröristlere 24 Haziran seçimleri öncesi katliam talimatı
İzindeki kadın polis, gaspçıya rastlayınca...
Gazze'de katliam! Dünya bu karelerle izledi
Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze katliamı tepkisi
Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma! 1 ölü, 1 yaralı
Kocaeli'de korkunç cinayetin arkasından cinsel taciz çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum