Google, Twitch’e göz koydu!

Twitch hiç şüphesiz oyun yayıncıları için bir numaralı platform. Her geçen gün artan talep, Twitch’in sahibi Amazon’u sevindirse de bu alan büyük şirketlerin de ağzını sulandırıyor. Yılın başından bu yana geliştirilen Google’ın yayın platformu “Yeti” düşük donanım ile yayın yapmaya olanak tanıyacak ve böylece daha çok kişi yayıncılık yapabilecek.
Bunu ise render’ı sunucularda yaparak sağlamayı hedefliyor. Ancak bunun yeni bir fikir olmadığı Steam’in 40 dolar civarında satılan cihazı Steam Link’ten belli.
Yine de ABD’li şirket, hem Yeti, hem güncellenmiş bir Chromecast cihazıyla düşük bütçede oyun yayını yapmayı sağlamak istiyor. Bu hedef doğrultusunda bir oyun stüdyosu doğrudan satın alınabilir. Teknoloji devinin ayrıca büyük yayıncılarla da görüşmeler gerçekleştirdiği biliniyor.
Geliştirilen donanımlar, oyun stüdyoları, görüşmeler… Tüm bunların sonucunu ne zaman göreceğimiz hakkında net bilgimiz yok. Fakat gelenekselleşen ekim ayı donanım konferansında karşımıza çıkabileceği söyleniyor.
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