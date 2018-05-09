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Google yine yapacağını yaptı: İşte Android P ile gelen yenilikler!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.05.2018 22:58 | Son Güncelleme

Google, dün düzenlediği Google I/O etkinliğinde Android P’yı yani Android 9.0’ın bilinmeyenlerini anlattı. Android P yapay zeka alanında devrim gibi yenilikler getirirken Android kullanıcılarının en çok dert yandığı konu olan batarya konusunda da iyileştirmeler yapacak. İşte Android P’nin tüm özellikleri!

Google yine yapacağını yaptı: İşte Android P ile gelen yenilikler!

Android P Google’ın en yeni Android işletim sistemi olacak. Sistem sadece ismiyle değil kullanıcılara vadettiği özellikler ile de Android camiasının en yenisi olmanın hakkını verecek gibi görünüyor. Android 9.0 P yenilenen arayüzü ile İOS’u bir hayli zorlayacak da.

1-YENİLENEN ARAYÜZ

Android'’in üreticisi Google, iPhone X gibi bir kullanıcı arayüzü sunacak desek yanlış olmaz. Apple gibi ana ekran tuşunu kaldıran Google, bunun yerine tıpkı iPhone X’teki gibi bir gezinme tuşu getiriyor. Bu tuş alttan yukarı çekildiğinde arka plandaki uygulamaları gösterirken, bir kaydırma hareketi daha yapıldığında uygulamalar çekmecesini açıyor. Geri tuşu ise her zamanki yerinde duruyor.

2-ADAPTİF BATARYA

Android P, içindeki yapay zeka gücünü bataryaya taşıyor. Arka plandaki uygulamaların pil kullanımını akıllı bir şekilde indirgeyecek olan Android P, sadece kilit ekranında %30 daha az pil kullanımı vaad ediyor.

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3-ELLE DÖNDÜRME

Kimimizin en büyük sıkıntısıdır. Twitter’a ya da başka bir sosyal mecraya gireriz ve uzanırız. İşte o anda çok can sıkıcı bir şey olur; Telefonun ekranı otomatik olarak döner. Android P bu duruma da çare oluyor. Ekran döndürme seçeneği ayrı bir seçenek olarak Android’in gezinme çubuğuna geliyor ve elle döndürmeye izin veriyor.

4-UYGULAMA AKSİYONLARI (APP ACTİONS)

Android P’nin yapay zekası uygulama aksiyonları ile birlikte kullanıcının bir sonraki eylemini biliyor ve kullanıcının sonraki adımını seçenek olarak sunuyor. Sistem bu öğnenimleri makine öğrenimi ile

Android P’nin yapay zekası uygulama aksiyonları ile birlikte kullanıcının bir sonraki eylemini biliyor ve kullanıcının sonraki adımını seçenek olarak sunuyor. Sistem bu öğnenimleri makine öğrenimi ile hesaplıyor ve uyguluyor. Örneğin; Kulaklığınızı taktığınızda sistem spotify müzik listenizi size öneri olarak sunuyor.

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5-DİLİMLER (SLİCES)

Google’ın Dilimler özelliği ile ihtiyaç duyduğunuz uygulamalar o an ihtiyacınız olan özelliğine göre bölünüyor. Dilimler, bir uygulamanın sadece belirli bir kısmını size sunuyor. Örneğin; Uber için arama yaptığınızda, dilimler size fiyat ve süre bilgisi veriyor ardından dilime tıkladığınızda Uber aracını otomatik olarak çağırıyor.

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6-UYGULAMA ZAMANLAYICI

Android P’nin diğer bir yeniliği ise uygulama zamanlayıcı. Bu özellik ile uygulama kullanımları özelleştirilebiliyor ve bir sayaç kurularak uygulamanın ikonu renksizleştirilebiliyor. Gece Işığı modunda da iyileştirmeler bulunan Android P’de artık ekran gri tonlamalı olarak görüntülenebiliyor. Bu gri tonlama modu özellikle AMOLED ekran kullanan akıllı telefonlar için oldukça yararlı bir özellik.

ANDROİD P NE ZAMAN GELECEK?

Google’ın duyurusuna göre Android P beta sürümü ilk olarak Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21, OnePlus 6 ve Essential Phone gibi akıllı telefonlara gelecek. Diğer üreticilerin ise Temmuz ayından itibaren Android P sürümüne geçmesi bekleniyor.


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