Google yine yapacağını yaptı: İşte Android P ile gelen yenilikler!

Android P Google’ın en yeni Android işletim sistemi olacak. Sistem sadece ismiyle değil kullanıcılara vadettiği özellikler ile de Android camiasının en yenisi olmanın hakkını verecek gibi görünüyor. Android 9.0 P yenilenen arayüzü ile İOS’u bir hayli zorlayacak da.

1-YENİLENEN ARAYÜZ



Android'’in üreticisi Google, iPhone X gibi bir kullanıcı arayüzü sunacak desek yanlış olmaz. Apple gibi ana ekran tuşunu kaldıran Google, bunun yerine tıpkı iPhone X’teki gibi bir gezinme tuşu getiriyor. Bu tuş alttan yukarı çekildiğinde arka plandaki uygulamaları gösterirken, bir kaydırma hareketi daha yapıldığında uygulamalar çekmecesini açıyor. Geri tuşu ise her zamanki yerinde duruyor.

2-ADAPTİF BATARYA



Android P, içindeki yapay zeka gücünü bataryaya taşıyor. Arka plandaki uygulamaların pil kullanımını akıllı bir şekilde indirgeyecek olan Android P, sadece kilit ekranında %30 daha az pil kullanımı vaad ediyor.

3-ELLE DÖNDÜRME



Kimimizin en büyük sıkıntısıdır. Twitter’a ya da başka bir sosyal mecraya gireriz ve uzanırız. İşte o anda çok can sıkıcı bir şey olur; Telefonun ekranı otomatik olarak döner. Android P bu duruma da çare oluyor. Ekran döndürme seçeneği ayrı bir seçenek olarak Android’in gezinme çubuğuna geliyor ve elle döndürmeye izin veriyor.