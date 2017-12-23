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Google’dan 21 Aralık kış gündönümü için özel doodle! Kış gündönümü nedir?

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 23.12.2017 12:00 | Son Güncelleme 14 saat önce

Her yıl 21 Aralık tarihinde en uzun gece en kısa gündüz yaşanıyor. Arama motoru Google da 21 Aralık kış dönümüne özel doodle hazırladı. Peki 21 Aralık'ta yaşanan kış dönümü nedir? İşte ayrıntılar...

Google’dan 21 Aralık kış gündönümü için özel doodle! Kış gündönümü nedir?

Google önemli günere özel doodle hazırlıyor. 21 Aralık kış gündönümü nedeniyle arama motoru Google kullanıcılarına bir sürpriz yaptı. Kullanıcılar 21 Aralık kış gündönümü nedir diye merak ediyor. Öyle ki Kara Cuma’nın ardından şimdi de 21 Aralık indirimleri başladı. İşte 21 Aralık kış gündönümü hakkında ayrıntılar…

KIŞ GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

Kış Gündönümü’nde (yaklaşık 21 Aralık), güneş ışıkları Oğlak Dönencesi’ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılır. 21 Aralık günü yılın en kısa günü ve bu gece ise yılın en uzun gecesi yaşanacak. Bilimsel olarak da kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen 21 Aralık tarihinde, yılın en kısa günü ve en uzun gecesi yaşanıyor.

21 ARALIK KIŞ GÜNDÖNÜMÜ İNDİRİMLERİ

Bugün 21 Aralık yani yılın en uzun gecesi her sene olduğu gibi bugün de 21 Aralık'ta yaşanacak. Markalar bu fırsatı da kaçırmayarak 21 Aralık'ı ticari avantaja çevirmek için kampanyalar düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Google 21 Aralık

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