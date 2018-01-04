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Google'dan korkutan açıklama: Bilgisayarlarda büyük tehlike!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 04.01.2018 11:19 | Son Güncelleme 3 saat önce

Teknoloji devi Google'daki güvenlik uzmanları, İntel ve diğer firmaların ürettiği çiplerde ciddi güvenlik açıkları bulduklarını kaydetti.

Google'un Project Zero ekibi, yaptığı açıklamada, İntel, AMD ve ARM gibi şirketlerin çiplerinde güvenlik açığının kötü niyetli kişilerin sistem belleğinden parola ve diğer hassas bilgileri çalmasına olanak tanıdığını bildirdi.

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Ekip, söz konusu açığın diğer çipleri, aygıtları ve işletim sistemlerini de etkilediğini aktardı.

Intel ise söz konusu problemi çözmeye çalıştıklarını belirtti.

Şirket, kullanıcıların çalışmalar sırasında meydana gelebilecek yavaşlamadan etkilenmeyeceğini duyurdu.

Teknoloji şirketleri, çoğu zaman güvenlik açıklarını, bilgisayar korsanlarının faydalanmasını önlemek amacıyla bu açıklar onarılana kadar duyurmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
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