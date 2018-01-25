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Google'ın Ay seyahati yarışmasını kazanan olmadı

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 25.01.2018 10:27 | Son Güncelleme 6 saat önce

Lunar XPrize'ın organizatörleri, Ay'a ilk özel şirket uçuşu için yarışan ekiplerden hiçbirinin verilen sürede Ay'a ulaşamayacağını, bu nedenle yarışmanın sonlandığını duyurdu.

Google'ın Ay seyahati yarışmasını kazanan olmadı

Google'ın Ay'a seyahat için özel girişimleri teşvik amacıyla düzenlediği Lunar Xprize yarışması, kazananı olmadan sona erdi.

Lunar XPrize'ın internet sayfasında yapılan açıklamada, ekiplerle son aylarda yapılan istişareler sonucu, yarışmaya katılan hiçbir ekibin Ay'a 31 Mart 2018'e kadar ulaşacak uzay aracıfırlatamayacağının anlaşıldığı belirtildi.

30 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL

Ay'a roket gönderme işinin zor olduğu ancak şu ana kadar bir kazanan olmasının umulduğu vurgulanan açıklamada, "Ancak fon toplama, teknik ve mevzuata ilişkin zorluklar nedeniyle 30 milyon dolarlık Google Lunar XPrize ödülünün kazananı olmadı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yarışmanın bir kazananı olmamasının hayal kırıklığı yarattığı ancak Lunar XPrize'ın başka birçok kazanımı olduğu kaydedildi.

300 MİLYON DOLARDAN FAZLA FON TOPLADILAR

Yarışma süresince, ekiplerin 300 milyon dolardan fazla fon topladığı, yüzlerce kişi için istihdam sağlandığı, aynı zamanda Hindistan, Malezya, İsrail ve Macaristan'da ilk ticari uzay şirketleri kurulduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, ekiplere başarıları için yarışma boyunca 6 milyon dolar ödül verildiği de belirtildi.

Google'ın 2007 yılında duyurduğu Lunar XPrize yarışmasında, Ay'a ilk uzay aracını gönderecek, Ay yüzeyinde 500 metre gidecek ve dünyaya yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve görüntü aktaracak birinci özel şirket 30 milyon, ikinci şirket de 5 milyon dolar ödül kazanacaktı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji lunar xprize

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