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Gorilla Glass 6’yı kullanan ilk üretici olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.08.2018 09:41 | Son Güncelleme

Çin’in önde gelen telefon üreticilerinden Oppo, iki hafta önce tanıtılan Gorilla Glass 6’yı telefonlarında kullanan ilk şirket olacak.

Gorilla Glass 6’yı kullanan ilk üretici olacak

Hatırlayacağınız gibi Corning, dayanıklı camı Gorilla Glass’ın yeni versiyonunu iki hafta önce tanıttı. Yeni Gorilla Glass’ın çıkışı telefon üreticilerini de harekete geçirdi. Telefon üreticileri yeni telefonlarında Gorilla Glass’ın son versiyonunu kullanmaya hazırlanıyor.

Gorilla Glass 6, öncülünden iki kat daha dayanıklı

Gorilla Glass’ın yeni versiyonunu kullanacak ilk şirket ise Oppo olacak. Corning bugün yaptığı açıklamayla Gorilla Glass’ın yeni versiyonunu telefonunda kullanacak ilk şirketin Oppo olacağını açıkladı. Diğer firmaların da yeni versiyonu kullanmak istediğini söyleyen Corning, bu firmalar ile irtibat halinde olduklarını açıkladı.

Gorilla Glass 6’nın öncülü olan Gorilla Glass 5’ten iki kat daha sağlam olacağı söyleniyor. Tamamen yeni bir kimyasal bileşim kullanılarak hazırlanan yeni versiyon düşme ve baskıya karşı iki kat daha dayanıklı olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Gorilla Glass 6 oppo teknoloji

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