Gorilla Glass DX ailesi akıllı saatlere geldi

Güncel pek çok cihazın panellerini koruyan ürünleri tasarlayan Corning markası, Gorilla Glass 6‘nın ardından, daha çok giyilebilir cihazlar için tasarladığı Gorilla Glass DX ve DX+‘ı da görücüye çıkardı. Özellikle görünürlük sorunlarını çözmeye odaklanan yeni seri, önümüzdeki dönemde ekranların daha kaliteli gözükmesini sağlayacak.

Firmaya göre, kullanıcıların güneş altında okunabilirliğin yükselmesi yönünde beklentileri vardı. Bu doğrultuda standart camlara göre, ekran yansıması konusunda %75’lik bir ilerleme katedildi. Ayrıca aynı parlaklık düzeyinde kontrast oranı konusunda da %50’lik bir geliştirme sağlanmış. Bununla birlikte cihazların daha az parlaklığa ihtiyaç duyacağı ve pil ömründe kayda değer bir artış sağlayacağı düşünülüyor.

DX ve DX+ arasındaki farklılık ise çizilme konusunda. DX, standart Gorilla Glass seviyesindeyken, DX+’ın farklı ve aykırı birtakım materyallere karşı çizilme konusunda daha dayanıklı olduğu ifade ediliyor. Hatta “Neredeyse safir cam kadar iyi” ibaresi de kullanılmış.

Corning’in bu atılımı gösteriyor ki, akıllı saat pazarı kendi ürünlerini oluşturabilecek kadar büyümüş ve potansiyel gösteriyor. Zira bugüne kadar bu cihazlarda standart tasarımlara yer veriliyordu. Yeni DX ailesini önümüzdeki dönemde akıllı saatlerde sıkça göreceğiz gibi gözüküyor.

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