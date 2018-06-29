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GPU Turbo hangi telefona ne zaman gelecek?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.06.2018 18:26 | Son Güncelleme

Huawei ve alt markası Honor telefonlar için geliştirilen GPU Turbo özelliğinin hangi cihazlara ne zaman geleceği açıklandı.

GPU Turbo hangi telefona ne zaman gelecek?

Huawei'nin geçtiğimiz günlerde duyurduğu ve aynı zamanda Honor markası telefonlarda da kullanılabilecek olan GPU Turbo teknolojisi kısa bir süre sonra kullanılmaya başlanacak. Telefonların özellikle oyunlarda daha güçlü bir perorfmans göstermesini sağlayan GPU Turbo teknolojisi birçok Huawei ve Honor telefonunda kullanılabilecek.

Huawei'nin Kirin işlemcisini kullanan bazı akıllı telefonlarda kullanılabilecek olan bu teknoloji yüzde 60 performans artışı sağlarken, enerji tüketimini ise yüzde 30 oranında azaltıyor (elbette bu değerlerin teorik olduğunu belirtelim).

GPU TURBO HANGİ CİHAZLARA NE ZAMAN GELİYOR?

Huawei tarafından paylaşılan bilgilere göre haziran ayının başında duyurulan bu teknoloji önümüzdeki günlerde belli modellerde kullanıma sunulacak. Yazılım güncellemesi ile gelen yeni bir özellik olan GPU Turbo teknolojisi Huawei ve Honor marka telefonlara belirlenen takvim çerçevesinde sunulacak.

Huawei akıllı telefonlar için GPU Turbo takvimi:

Huawei P20, P20 Pro – Ağustos 2018 (Avrupa, Rusya, Asya Pasifik, Orta Doğu, Afrika)

Huawei Mate 10, Mate Pro, Mate RS – Ağustos 2018 (Avrupa, Rusya, Asya Pasifik, Orta Doğu, Afrika)

Huawei P20 Lite – Eylül 2018 (Tüm Pazarlar)

Huawei P Smart – Eylül 2018 (Tüm Pazarlar)

Huawei Nova 2i, Mate 10 Lite – Eylül 2018 (Tüm Pazarlar)

Huawei Y9 2018 – Eylül 2018 (Tüm Pazarlar)

Huawei Mate 9 – Kasım 2018 (Tüm Pazarlar)

Huawei Mate 9 Pro – Kasım 2018 (Tüm Pazarlar)

Huawei P10 Plus – Kasım 2018 (Tüm Pazarlar)

Huawei P10 – Kasım 2018 (Tüm Pazarlar)

Honor marka akıllı telefonlar için GPU Turbo takvimi:

Honor 10 – Ağustos 2018 (Avrupa, Rusya, Asya Pasifik, Hindistan, Orta Doğu)

Honor 9 Lite – Eylül 2018 (Avrupa, Rusya, Asya Pasifik, Hindistan, Orta Doğu)

Honor V10 – Eylül 2018 (Avrupa, Rusya, Asya Pasifik, Hindistan, Orta Doğu)

Honor 7X – Eylül 2018 (Tüm Pazarlar)

Honor 8 Pro – Kasım 2018 (Tüm Pazarlar)

Honor 9 – Kasım 2018 (Tüm Pazarlar)

Türkiye'de de faaliyet gösteren bir markalar olan Huawei ve Honor'ın bu modellerinde belirlenen takvime göre GPU Turbo teknolojisi kullanılmaya başlanacak. Eğer bu modellerden birine sahipseniz belirlenen tarih geldiğinde güncellemeleri kontrol etmeyi unutmayın.

Kaynak: [Teknolojioku]https://www.teknolojioku.com/mobil/gpu-turbo-hangi-cihazlara-ne-zaman-geliyor-5b3600cfe54d44153367f243)

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Anahtar Kelimeler:
Huawei GPU Turbo Honor

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