GPU Turbo hangi telefona ne zaman gelecek?

Huawei'nin geçtiğimiz günlerde duyurduğu ve aynı zamanda Honor markası telefonlarda da kullanılabilecek olan GPU Turbo teknolojisi kısa bir süre sonra kullanılmaya başlanacak. Telefonların özellikle oyunlarda daha güçlü bir perorfmans göstermesini sağlayan GPU Turbo teknolojisi birçok Huawei ve Honor telefonunda kullanılabilecek.

Huawei'nin Kirin işlemcisini kullanan bazı akıllı telefonlarda kullanılabilecek olan bu teknoloji yüzde 60 performans artışı sağlarken, enerji tüketimini ise yüzde 30 oranında azaltıyor (elbette bu değerlerin teorik olduğunu belirtelim).

GPU TURBO HANGİ CİHAZLARA NE ZAMAN GELİYOR?

Huawei tarafından paylaşılan bilgilere göre haziran ayının başında duyurulan bu teknoloji önümüzdeki günlerde belli modellerde kullanıma sunulacak. Yazılım güncellemesi ile gelen yeni bir özellik olan GPU Turbo teknolojisi Huawei ve Honor marka telefonlara belirlenen takvim çerçevesinde sunulacak.

Huawei akıllı telefonlar için GPU Turbo takvimi:

Huawei P20, P20 Pro – Ağustos 2018 (Avrupa, Rusya, Asya Pasifik, Orta Doğu, Afrika)

Huawei Mate 10, Mate Pro, Mate RS – Ağustos 2018 (Avrupa, Rusya, Asya Pasifik, Orta Doğu, Afrika)