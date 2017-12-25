GTA 5'in büyük sırrı yıllar sonra çözüldü!

GTA 5 kuşkusuz Easter Egg olarak bildiğimiz tonlarca gizemle dolup, taşmış bir oyun. Uzaylılar, beklenmedik göndermeler, farklı oyunlara göndermeler ve daha onlarca içerik Los Santos’un dev dünyasına sığdırılmış. Ama bir GTA 5 gizemi var ki, 2013 yılından beri insanlar bu gizemi çözmeye çalışıyorlar.

Mount Chilliad Mistery – Yani Chilliad Dağı Gizemi olarak geçen bu olay en sonunda, yapımın çıkışından tam 4 yıl sonra çözüldü. Oyun evrenin UFO‘lar kesinlikle varlar ve FIB (FBI) onların var olduğunu bilmenizi istemiyor. İşte Mt. Chilliad tarafında oyuncular gizli bölümlerin ardında bir uzaylı araştırma tesisi olduğunu savunuyorlardı. Ve tesiste San Andreas’tan beri görünmeyen jetpack bulunuyordu.

Oyuncular yıllarca bu jetpack’lari bulmayı denediler. Rockstar ise hiçbir açıklama yapmadı. Oyuncular denedi, onlar susmakla yetindi. Ama Doomsday Heist güncellemesi ile beraber tüm bu teoriler doğru çıktı.

shiftdelete'in haberine göre Doomsday ile beraber Mount Chilliad‘ın aslında eski bir askeri üs olduğu ve artık terk edildiği kanıtlanırken, uzun süredir hasret olduğumuz jetpack‘lere de sonunda kavuştuk.