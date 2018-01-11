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GTA 6 ne zaman çıkacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 11.01.2018 17:25 | Son Güncelleme 10 saat önce

Oyun tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan GTA 6'nın çıkış tarihi merak ediliyor. GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6'nın çıkış tarihi belli mi? bu soruların cevabı analist Michael Pachter'ın açıklamalarıyla cevap buldu.

GTA 6 ne zaman çıkacak?

GTA 6’yı bekleyen oyun tutkunlarının bekleyişi biraz daha sürecek. GTA’nın yapımcısı Rockstar Games’in seyrek aralıklarla oyun çıkardığı biliniyor. En son çıkan GTA oyunu GTA 5 2013 yılında piyasaya sürülmüştü. Şimdi merak edilen soru ise GTA 6’nın ne zaman çıkacağı…

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Webtekno’nun haberine göre şu sıralar Red Dead Redemption 2 ile uğraşan Rockstar Games'in bir sonraki hedefi kuşkusuz GTA 6 olacak. Oyunun ne zaman çıkacağı konusunda çok gizli çalışmayı yeğleyen şirket, GTA 6'yı endüstri analisti Michael Pachter'a göre 2020'de tanıtacak. 2021'de ise oyunun kendisi yayınlanacak. Analiste göre bu tarihin 2022'yi bulma ihtimali de var.

UZUN YILLAR DAHA GTA 5 OYNANACAK

2018'de Red Dead Redemption 2 ile uğraşacak şirketin GTA 6'ya tam anlamıyla 2019'da başlayabileceğini açıklayan analist, oyunun insanların karşısına çıkmaya hazır olmasının 2020'yi bulacağını açıkladı. İyimser olarak 2021'de çıkma ihtimali bulunsa da gerçekçi olmak gerekirse 2022'yi bulabileceğini açıklayan Patcher, seriyi sevenlerin daha uzun yıllar boyunca GTA 5 oynamak zorunda kalacaklarını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji oyun GTA 6

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