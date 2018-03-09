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GTA 6 ne zaman netleşecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.03.2018 10:18 | Son Güncelleme

GTA 5’in bu başarısının ardından GTA 6 ile ilgili pek çok söylem ortaya atıldı. Peki GTA 6 çıkış tarihi ne zaman netleşecek

GTA 6 ne zaman netleşecek

Açık dünya temalı oyun denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan GTA, bir kez daha konsol ve PC’lerimize konuk olmaya hazırlanıyor. Hatırlanacağı üzere serinin son oyunu GTA 5, 2013 yılında satışa sunulmuştu. İlk olarak PS3 ve Xbox 360’a özel olarak satışa sunulan yapım yalnızca 3 gün gibi kısa bir süre içerisinde 1 milyar dolarlık hasılata imza atmıştı. Daha sonra 2014 yılında PS4 ve Xbox One için de satışa sunulan yapım, başarısını bu platformlarda da devam ettirmişti. Doğal olarak GTA 5’in bu başarısının ardından GTA 6 ile ilgili pek çok söylem ortaya atıldı. Peki GTA 6 çıkış tarihi ne zaman netleşecek? İşte konunun detayları.

Az önce de belirttiğimiz üzere GTA 5, 2013 yılında satışa sunulmuştu. Yani oyun çıkalı neredeyse 5 sene oldu. Doğal olarak artık yeni bir GTA oyununun zamanının geldiğini de rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki GTA 6 ne zaman çıkacak?

Açık konuşmak gerekirse, Rockstar Games, GTA 6 ile ilgili resmi bir açıklama yapmış değil. Fakat oyun dünyasındaki sızıntıların güvenilir isimlerinden biri olan The Know isimli YouTube kanalı, GTA 6 çıkış tarihi hakkında bazı önemli bilgiler verdi.

The Know tarafından yapılan açıklamaya göre GTA 6 şu anda geliştirme aşamasında. Fakat oyun 2022 tarihinden önce çıkmayacak. Bunun temel nedeni ise Rockstar’ın yeni GTA oyununu yeni nesil konsollar için çıkartmak istiyor oluşu. Sonuç olarak henüz GTA 6’nın çıkmasına uzun bir süre var.

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Anahtar Kelimeler:
GTA oyun bilgisayar

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