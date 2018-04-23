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GTA V: Premium Online Edition resmen tanıtıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.04.2018 21:08 | Son Güncelleme

Efsane oyun serisi Grand Theft Auto’nun son oyunu GTA 5'in yeni sürümü çıktı. GTA V: Premium Online Edition adındaki yeni sürüm Rockstar Games tarafından duyuruldu. Peki GTA V: Premium Online Edition ne gibi yenilikler getiriyor?

GTA V: Premium Online Edition resmen tanıtıldı!

GTA V'in dünyanın en çok satan oyunu olduğunu hatta ve hatta tüm albüm ve film satışlarını geride bıraktığını söylemiştik. Bu denli büyük bir kitleye sahip olan oyun hakkında geçtiğimiz günlerde çok önemli bir sızıntı ortaya çıkmıştı. Bu sızıntıda oyunun, GTA V: Premium Online Edition adına sahip olan yeni sürümü kısacık da olsa görünmüştü. Bu sızıntı bile oyuncuları heyecanlandırmaya yetmişti. Oyuncularını fazla meraklandırmak istemeyen Rockstar Games sızıntıda karşımıza çıkan GTA V: Premium Online Edition’ı bugün yaptığı duyuruyla tanıttı.

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Rockstar Games, resmi internet sitesinde yayınladığı bir yazı ile GTA V: Premium Online Edition'ın duyurusunu yaptı. Yazıya göre yeni GTA V sürümünün içinde oyunun kendisi dışında The Doomsday Heist, Gunrunning, Smuggler’s Run, Bikers gibi genişleme paketleri yer alacak. Bu paketlere ek olarak GTA V: Premium Online Edition’ı satın alacak oyuncular Criminal Enterprise Starter Pack sahibi olacak.

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GTA V OYUNCULARINA 1 MİLYON DOLAR SÜRPRİZİ

GTA V: Premium Online Edition'ın içinde oyuncuların oyun içinde kullanılabilecekleri 1 milyon dolar hediyesi de bulunacak. Yeni sürüm bu hediyesi ile oyuncuları oldukça mutlu edecek.
Yeni GTA V sürümünün çok yakın bir tarihte PC, PS4 ve Xbox One gibi platformların online mağazalarında satışa çıkması bekleniyor.

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Rockstar Games Grand Theft Auto GTA V: Premium Online Edition GTA V GTA 5

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