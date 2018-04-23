GTA V: Premium Online Edition resmen tanıtıldı!

GTA V'in dünyanın en çok satan oyunu olduğunu hatta ve hatta tüm albüm ve film satışlarını geride bıraktığını söylemiştik. Bu denli büyük bir kitleye sahip olan oyun hakkında geçtiğimiz günlerde çok önemli bir sızıntı ortaya çıkmıştı. Bu sızıntıda oyunun, GTA V: Premium Online Edition adına sahip olan yeni sürümü kısacık da olsa görünmüştü. Bu sızıntı bile oyuncuları heyecanlandırmaya yetmişti. Oyuncularını fazla meraklandırmak istemeyen Rockstar Games sızıntıda karşımıza çıkan GTA V: Premium Online Edition’ı bugün yaptığı duyuruyla tanıttı.
GTA V: PREMİUM ONLİNE EDİTİON'DA ADI GİBİ PREMİUM ÖZELLİKLER OLACAK
Rockstar Games, resmi internet sitesinde yayınladığı bir yazı ile GTA V: Premium Online Edition'ın duyurusunu yaptı. Yazıya göre yeni GTA V sürümünün içinde oyunun kendisi dışında The Doomsday Heist, Gunrunning, Smuggler’s Run, Bikers gibi genişleme paketleri yer alacak. Bu paketlere ek olarak GTA V: Premium Online Edition’ı satın alacak oyuncular Criminal Enterprise Starter Pack sahibi olacak.
GTA V OYUNCULARINA 1 MİLYON DOLAR SÜRPRİZİ
GTA V: Premium Online Edition'ın içinde oyuncuların oyun içinde kullanılabilecekleri 1 milyon dolar hediyesi de bulunacak. Yeni sürüm bu hediyesi ile oyuncuları oldukça mutlu edecek.
Yeni GTA V sürümünün çok yakın bir tarihte PC, PS4 ve Xbox One gibi platformların online mağazalarında satışa çıkması bekleniyor.
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