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GTA V rekor üzerine rekor kırdı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.04.2018 21:49 | Son Güncelleme

Oyuncuların pek sevdiği Grand Theft Auto V (GTA V) rekordan rekora koşuyor. GTA V, çıktığı 2013 yılında beri elde ettiği hasılatla tüm zamanların en çok satan oyunu olmayı başardı.

GTA V rekor üzerine rekor kırdı!

GTA V, GTA IV’ten sonra ortalığı kasıp kavurdu. 2013 Eylül ayında oyuncularla buluşan GTA V, koca bir beş yılı geride bıraktı. Bu beş yıl içinde efsane olmasının hakkını veren GTA V, rekordan rekora koştu ve en önemlisi GTA V duracak gibi de değil.

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DÜNYANIN EN ÇOK SATILAN OYUNU: GRAND THEFT AUTO V

Grand Theft Auto V yani GTA V’in çıkan satış rakamları büyük bir rekoru ortaya çıkarttı. Buna göre GTA V çıktığı 2013 yılından beri yaptığı 90 milyon adet oyun satışı ile oyun tarihinin en çok satılan oyunu oldu. GTA V’in yapımcısı Rockstar Games bu satışlarla tam 6 milyar dolar gelir elde etti.

GTA V’İN BAŞARISINA KİMSE YETİŞEMİYOR

GTA V’nin satış rakamlarını detaylı açıklayalım. Dünyada satış rekorları kıran bir filmi, bir kitabı ya da bir albümü düşünün. GTA V, düşündüğünüz her filmden, kitaptan ve filmden daha çok sattı. Yani, bugüne kadar hiçbir film, kitap ya da albüm GTA V’nin satış rakamlarına ulaşamadı. İşte GTA V’in başarısı bu derece büyük ve önemli.

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