Güçlü bir OnePlus'a hazır olun! OnePlus 6'nın özellikleri sızdırıldı

OnePlus 6 özellikleri ile OnePlus 5T'nin kaldığı yerden satış rekorları kırmaya devam edeceğe benziyor. OnePlus firmasının yeni kozu OnePlus 6'nın özellikleri, sızdırılan bilgiler sonrası belli oldu.

ONEPLUS 6'NIN ÖZELLİKLERİ



OnePlus 6'da 6.3 inç büyüklüğünde, 18:9 formatında ve 2K+ çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran olacak. Bu ekran iPhone X ile hayatımıza giren çentikli ekran tasarımı ile gelecek. OnePlus 6'nın teknik kısmında ise yükü Qualcomm Snapdragon 845 göğüsleyecek. Snapdragon 845'e 6GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik edecek. OnePlus 6'nın 8GB RAM'e sahip bir model seçeneği daha olacak. OnePlus 6, yüz tanıma ve parmak izi okuyucusu ile güvenliğini sağlayacak.

ONEPLUS 6'NIN KAMERA ÖZELLİKLERİ



OnePlus 6'nın kamera tarafında ise OnePlus 5T'de olduğu gibi biri 16 megapiksel değerinde, diğeri 20 megapiksel değerinde olmak üzere çift kamera yer alacak. Her iki kameranın da diyafram değeri f/1.7 olacak. OnePlus 6'nın ön tarafında ise 20 megapiksel çözünürlüğe sahip f/2.0 diyafram değerinde bir ön kamera bulunacak.