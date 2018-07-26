Güneş'in sesini daha önce hiç merak ettiniz mi?

Gönderilen ses dalgaları ve görüntüler, Stanford Deneysel Fizik Laboratuvarı’nda araştırmacılar tarafından filtrelenip, hızlandırılıyor ve en sonunda sizin de görüntülerden izlediğiniz hale getiriliyor.

İşin en ilginç yanı ise ses dalgaları güneşin etrafında ve içinde dolaşıp dalgalanıyor oluşu. Maryland'deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde yer alan Heliophysics Science Bölümü'nden sorumlu direktör yardımcısı Alex Young, “Güneş'in içine bakmanın basit yollarına sahip değiliz. Güneş'in içine zoom yapmak için mikroskopumuz yok. Onun yerine bir yıldız ya da Güneş’in titreşimi onların içini görmemizi sağlayabiliyor.

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