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Güneş'in sesini daha önce hiç merak ettiniz mi?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.07.2018 14:49 | Son Güncelleme

NASA ısı kaynağımız olan Güneş'in sesini takipçileri ile paylaştı. Güneş'in çıkardığı ses dalgaları Avrupa Uzay Ajansı ve NASA’nın Güneş ve Heliosforik Gözlemevi SOHO tarafından kaydedildi.

Güneş'in sesini daha önce hiç merak ettiniz mi?

Gönderilen ses dalgaları ve görüntüler, Stanford Deneysel Fizik Laboratuvarı’nda araştırmacılar tarafından filtrelenip, hızlandırılıyor ve en sonunda sizin de görüntülerden izlediğiniz hale getiriliyor.

İşin en ilginç yanı ise ses dalgaları güneşin etrafında ve içinde dolaşıp dalgalanıyor oluşu. Maryland'deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde yer alan Heliophysics Science Bölümü'nden sorumlu direktör yardımcısı Alex Young, “Güneş'in içine bakmanın basit yollarına sahip değiliz. Güneş'in içine zoom yapmak için mikroskopumuz yok. Onun yerine bir yıldız ya da Güneş’in titreşimi onların içini görmemizi sağlayabiliyor.

video:

Bu titreşimler, bilim insanlarının Güneş'in içindeki patlamaları ve koronal kütle atımları gibi bir dizi karmaşık hareketin incelenmesine olanak sağlıyor. İçerisinde dolaşan devasa güneş enerjisi nehirlerini görebiliyoruz. Sonunda Güneş'in katmanlarını ve karmaşıklığını daha iyi anlamaya başlıyoruz. Bu basit ses bize bir yıldızın içinden bize bir bilgi veriyor. Bence bu oldukça havalı bir şey” dedi.

Uzaydan ilginç veriler gelmeye devam ediyor. Bakalım daha ne gibi olaylara şahit olacağız.

Kaynak: Teknolojioku

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NASA güneş

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