Güneş neden tüm yakıtını tüketmiyor?

Güneş'in yakıtını kullanıp yanıyor olması mecazi bir söylem. Ateş örneğindeki gibi bir yanma, oksijenin diğer elementlerle bir araya geldiğinde gerçekleştirdiği kimyasal bir reaksiyon. Bu esnada enerji de az salınır. Zaten tam olarak bu nedenle ısı yayar. Güneş'te gerçekleşen olay ise bundan çok farklı.
Yıldızlar, kütlelerin büyük çoğunluğunu hidrojene borçlu. Enerjilerini de çekirdeklerinde oluşan tepkimelerden elde ediyorlar. Güneş kütlesinin %73'ünü oluşturan hidrojen bu tepkimelerle helyuma dönüşüyor. Bu sırada enerji de üretiliyor. Bunun miktarı saniyede 4 milyon kütle. Yıldızlar olağanüstü miktarlarda hidrojenin bir araya toplanması sonucunda şekillenir ve bu durum termonükleer füzyon denilen şeyi ortadan çıkarır. Bu reaksiyon, yakıt sağlandığı sürece milyarlarca yıl sürebiliyor. Peki yakıt nasıl sağlanıyor? Tabii ki reaksiyonun gerçekleştiği bölgeye giriş yapan hidrojenler sayesinde.
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