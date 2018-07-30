Guns of Icarus Alliance ücretsiz indirin

Oyuncuların yakından takip ettiği Humble Bundle, indirimlerinin yanında ücretsiz oyun dağıtması ile sık sık gündememize geliyor. Humble Bundle şimdi de 24 TL’lik oyun olan Guns of Icarus Alliance‘ı ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunuyor.
FPS türündeki bu oyun, Windows, macOS ve Linux platformlarında oynanabiliyor. Biz de sizler için oldukça keyifli dakikalar geçirebileceğiniz oyunu Humble Bundle üzerinden ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi anlatıyoruz.
Oyunun kısa süreyle ücretsiz olduğunu bu yüzden elinizi çabuk tutmanız gerektiğini belirtelim.
Guns of Icarus Alliance ücretsiz oyun nasıl indirilir?
1.Adım: Buradan Humble Bundle üyeliği oluşturun.
2.Adım: Oyunun ücretsiz olarak indirme sayfasın olan buraya tıklayın.
3.Adım: Add to Cart ile oyunu çantaya ekleyin.
4.Adım: Satın alma ekranına gidin ve alışverişi tamamlayın.
Bu işlemleri yaptıktan sonra Humble Bundle size oyunun Steam kodunu verecek. Bu kodu Steam uygulamasında Oyunlar>Steam’de Ürün Etkinleşir bölümüne girerek oyunu ücretsiz olarak indirmeye başlayabilirsiniz.
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