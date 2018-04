Güvenlik uygulaması gibi görünen sahte uygulama

Zararlı değil ama sinir bozucu



ESET Araştırmacısı Lukas Stefanko’nun analizinde incelenen 35 sözde güvenlik uygulaması, fidye yazılımı ya da benzer bir zararlı yazılım değil. Tek zararları sinir bozucu reklamlar göstermek, hatalı tespitler yapmak ve kullanıcıda yanlış bir güvenlik algısı olduşturmak. Fakat bu uygulamaları indiren milyonlarca kullanıcı, kolaylıkla benzer şekilde kamufle olmuş gerçek zararlı yazılımlar da indirebilirdi.

İşte 35 sözde antivirüs:



1.Virus Cleaner Antivirus 2017 – Clean Virus Booster

2.Super Antivirus & Virus Cleaner (Applock, Cleaner)

3.hAntivirus – Security

4.Antivirus Security Free

5.Antivirus 2018

6.Antivirus Clean

7.Security Antivirus 2018

8.Max Security – Antivirus&Booster &Cleaner

9.Antivirus Cleaner – Virus Scanner And Junk Remover

10.Antivirus Security Free

11.Antivirus Cleaner For Android & App Locker Pattern

12.Antivirus Security

13.Smadav antivirus for android 2018

14.Antivirus Free : Process Virus

15.TV Antivirus Free + Applock

16.Antivirus Virus Cleaner – Security Applock 2017

17.Super Security-Anti Virus, Phone Cleaner & Booster

18.Antivirus Free + Virus Cleaner + Security App

19.Antivirus Pro – Virus Cleaner – Boost Mobile free

20.Virus Clean Antivirus – Cpu Cooler & Ram Master

21.360 Secure Antivirus

22.Antivirus Cleaner Booster

23.Antivirus Android 2018

24.Antivirus & Virus Remover 2018

25.Antivirus Free 2018

26.Kara Security Manager Antivirus

27.Security Antivirus 2018

28.Antivirus & Virus Cleaner & Security

29.Master Antivirus Booster App Lock

30.Virus Cleaner – Antivirus,Booster,Security&AppLock

31.Smart Security Antivirus & Applocker & Cleaner

32.Antivirus 2017 & Virus Removal

33.Energy Antivirus Cleaner

34.Antivirus Master-Applock Pro

35.AntiVirus Mobile Security for Android – Free

Galaxy A6+ 2018 işte böyle görünecek!