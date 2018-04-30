Güvenlik uygulaması gibi görünen sahte uygulama

Piyasadaki mobil güvenlik çözümlerinin sunduğu koruma seviyelerinin arasında farklılıklar bulunabilir ancak en zayıf olanlar bile, kullanıcılara reklam göstermek için güvenlik uygulamalarının kimliğine bürünen şüpheli uygulamalardan çok daha iyidir. ESET Güvenlik Aratırmacısı Lukas Stefanko’nun öncülüğünde gerçekleştirilen analizlerde , Google Play’in resmi Android uygulama mağazasında böyle durumdaki 35 sahte uygulama tespit edildi.

Birkaç yıl boyunca gözden kaçan bu uygulamalar, Google Play istatistiklerine göre toplamda en az 6 milyon kez indirildiler. Bu 35 uygulamanın tümü ESET tarafından tespit edilerek Google Play’e bildirildi ve mağazadan kaldırıldı.

Kullanıcı korunduğunu düşünüyor ama…



Kurbanlarının canını reklamlarla sıkmalarından başka, bu uygulamaların güvenlik yazılımı olarak gizlenmesi pek çok ciddi yan etkilere sebep oldu. Temel güvenlik işlevlerini taklit ederken, aslında hepsi çok az sayıdaki kodlanmış kurallara dayanan oldukça ilkel güvenlik denetleyicileri olarak davranmakta ve genellikle meşru uygulamaları kötü amaçlı olarak algılamaktaydılar. Bu nedenle kişilerde yanlış güvenlik anlayışı oluşturup, kurbanların gerçek tehditlere karşı savunmasız hale gelmelerine neden oldular.