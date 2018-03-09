Güvenlik yazılımı seçerken nelere dikkat etmelisiniz?

İlk sorun güvenlik yazılımlarıyla ilgili. Bizleri koruyan birçok güvenlik yazılımı var. Kullanıcılar Güvenlik yazılımı seçerken nelere dikkat etmeli?



Birincisi, bir yazılım seçilmesi gerekiyor. Çünkü seçeceğiniz yazılım ücretsiz bile olsa hiç olmamasından iyidir.

İkincisi, ihtiyacınıza göre bir yazılım seçmelisiniz. Mesela sadece evde bilgisayar kullanıyorsanız çok kapsamlı bir güvenlik yazılımına ihtiyacınız yok giriş seviyesi bir yazılım seçmeniz yeterli.

Fakat sadece yazılımı kurup kullanmak yeterli değil. Yazılımın yamalarını da takip etmeli ve bunları gerekli zamanlarda yüklemeniz gerekiyor. Güvenlik yazılımı korumanızın sadece yüzde 70’i geride kalan bölüm ise sizin davranışlarınız ve yamalar gibi ekstra şeylerden oluşuyor.

Son dönemde 5G ve IoT konuları fazlasıyla popüler. Bunları kullanmaya başladığımızda güvenlik tarafında neler değişecek?



4G ve 5G’yi karşılaştırdığımızda güvenlik tarafında fazla bir şey değişmeyeceğini söyleyebilirim, Çünkü uygulamalara giriş ve arayüzlerin güvenliği aynı kalacak. 5G’ye geçtiğimizde bu alan şimdikinden daha güvenli olmayacak. Burada Telematik sistemlerin birbirleri arasındaki bağlantıların daha hızlandığını göreceğiz. Bu durum 3G ve 4G ye göre bant genişliğinin artacağı anlamına geliyor. Bu da siber dünyadaki kötü amaçlı kişilerin işine gelecek ve DDOS ve benzeri atakları yapanlar daha etkili olabilecek. Ama günümüze göre çok fazla şeyin değişeceğini düşünmüyorum.