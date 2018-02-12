Hacker’dan sevgili olmaz!

ESET uzmanları, Sevgililer Günü ’nde ve öncesinde karşımıza çıkabilecek başlıca aldatmaca yöntemlerini sıraladı.

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‘Paraya ulaşmanın yolu aşktan geçer‘ diyen fırsatçılar**

Sevgililer Günü dönemi, kötü adamların bilgisayarlara zararlı yazılımları daha kolay bulaştırabilmek için kolladıkları fırsat zamanlarından biri. Siber suçlular, kurbanlarının merak duygusunu tetiklemek için virüs ya da truva atı bulaştırılmış, kutlama kartları, şiirler, şarkılar veya videolara yönlendiren romantik linkleri kullanır. Amaç, kişinin bilgisayar, tablet ya da telefonundaki özel bilgilere ve özellikle de banka giriş şifreleri veya kredi kartı bilgilerine ulaşmak.

2. Sahte tebrik kartları

Sevgililer Günü tebrik kartları sanal dünyada çok rağbet görüyor. Saldırganlar da bunun gayet farkında olduklarından birçok sahte kart ve karta yönlendiği düşünülen linki dolaşıma sokuyorlar. Gerçekte bu linkler, kullanıcıyı bulaşıcı sitelere götürüyor.

3. Ararken zehirlenmeyin!

BlackHat SEO ya da arama motoru zehirlenmesi olarak tanımlanan tekniklerle kişiler sahte veya virüslü sitelere yönlendiriliyor. Bulaşıcı sitelerin, özellikle “sevgililer günü” ile ilgili kelime aramalarında Google gibi arama motorlarında üst sıralarda çıkması sağlanıyor. Arama motoru zehirlenmeleri bazen reklam içerikli sitelere yönleniyor ve sadece zaman kaybı oluyor.