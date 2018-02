Hacker’dan sevgili olmaz!

5. Hayatta pek az şey bedava

İnternette ve sosyal ağlarda karşılaşacağınız özel teklifler, bedava hediyeler ya da süper indirimler içeren her iletiye şüpheyle yaklaşmalısınız. Twitter ya da Facebook’ta buna ilişkin linklere sıkça rastlayabilirsiniz, ki bunlar saldırganların vazgeçilmez araçları arasında sayılıyor.

4. Yabancı sevgili

Sevgililer günü sadece çiftler için değil, birçok bekâr için de fırsat. Bu nedenle bekârları hedefleyen çok daha fazla sayıda ileti görmemiz muhtemel. İngilizce yazılmış, yabancı isimli ve yalnız olduğunu söyleyen hanımlardan şu tarz arkadaşlık mesajlarıyla karşılaşabilirsiniz:

Hello Dear,

how are you today, i hope your doing fine over there. my name is miss georgeline and i am single. I come across your profile today at and its my pleasure and interesting sending mail to you as a new friend.

Yours georgeline

Bu tür aldatmacalar, aşk arayan güzel bir bayandan geliyormuş gibi görünüyor. İlerleyen aşalamalarda acil para ihtiyacı olduğu belirtilip, nakit para istenebiliyor. Cevap vermeyin, maili ya da mesajı silerek, virüssüz hayatınıza devam edin!