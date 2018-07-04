Hafızayı ikiye katlayan Galaxy S9 kampanyası!

Güney Koreli teknoloji devi bugün karşımıza Double Your Memory yani hafızanızı ikiye katlayın isimli kampanyası ile çıktı. Galaxy S9, Galaxy S9+ ve Galaxy Note 8 modellerinde geçerli olacak olan bu kampanya, yüksek depolama birimi isteyenlerin çok hoşuna gidecek türden. Peki, Samsung hafızayı nasıl ikiye katlayacak?

Güney Koreli dev, internet sitesi üzerinden Galaxy S9, Galaxy S9+ ve Galaxy Note 8 modellerini satın alanlara, ücretsiz olarak microSD kart hediye decek. microSD kartın hediye etme şekli de şu şekilde olacak.

Örneğin; 64 GB bir sürüm satın alıyorsanız 64 GB microSD kart, 128 GB bir sürüm satın alıyorsanız 128 GB microSD kart ve 256 GB bir sürüm satın alıyorsanız 256 GB microSD kart hediye edilecek.

256 GB microSD kartın fiyatının 179.99 dolar olduğunu göz önünde bulundurursak, bu kampanyanın muhteşem olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak bu kampanyadan Türkiye‘de yararlanmak isteyenlere kötü haberimiz var. Firma, bu kampanyayı şimdilik sadece Amerika bölgesi ile sınırlandırmış durumda. Umarız ilerleyen günlerde hafızayı ikiye katla kampanyası Türkiye’ye de gelir.

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