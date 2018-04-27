Hafta sonu şenlik var: Steam tam 5 oyunu ücretsiz yaptı!

Steam ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Daha önce en büyük rakibi Humble Bundle’ın da bu yönde atağa geçtiğini gören ünlü oyun mağazası yine yerinde duramadı ve bu hafta sonu için oyuncuların gözdesi olan 5 oyunu daha ücretsiz yaptı.

PAYDAY 2 VE DAHA BİRÇOK OYUN STEAM’DE ÜCRETSİZ



Steam’in ücretsiz olarak lansa ettiği 5 oyun sadece bu hafta sonuna özel olacak. Kampanya kapsamında Payday 2, Arma 3, Day of Infamy, Front Defense: Heroes ve OrbusVR Steam’den ücretsiz bir şekilde indirilebilecek. Oyunlar Pazar gece yarısına kadar oynanabilecek. Ancak ‘Ben hafta sonuna sığmam’ diyorsanız, Steam’in sizin için de ufak bir sürprizi var.

STEAM’DEN İNDİRİM MÜJDESİ



Steam, oyun zevkini birkaç güne sığdırmak istemeyenler için kampanya dahilindeki oyunların fiyatlarında indirime gitti. İndirim dahilinde Payday 2 %50 indirim ile 9.25 TL’den, Day of Infamy %70 indirim ile 9.30 TL’den, Front Defense: Heroes %50 indirim ile 7.75 TL’den Arma 3 ise %66 indirim ile 33.99 TL’den alıcısını bulacak. İndirimli fiyatların 30 Nisan’a kadar geçerli olacağını belirtelim. Şimdiden herkese iyi oyunlar!

