HABER

Hafta sonu şenlik var: Steam tam 5 oyunu ücretsiz yaptı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.04.2018 23:04 | Son Güncelleme

Steam yine yapacağını yaptı. Humble Bundle gibi kullanıcılarına ücretsiz oyunlar sunan Steam, bu hafta sonu için de bir plan hazırladı. Steam içinde ünlü oyun Payday 2’nin de olduğu 5 oyunu ücretsiz olarak kullanıma sundu.

Hafta sonu şenlik var: Steam tam 5 oyunu ücretsiz yaptı!

Steam ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Daha önce en büyük rakibi Humble Bundle’ın da bu yönde atağa geçtiğini gören ünlü oyun mağazası yine yerinde duramadı ve bu hafta sonu için oyuncuların gözdesi olan 5 oyunu daha ücretsiz yaptı.

PAYDAY 2 VE DAHA BİRÇOK OYUN STEAM’DE ÜCRETSİZ

Steam’in ücretsiz olarak lansa ettiği 5 oyun sadece bu hafta sonuna özel olacak. Kampanya kapsamında Payday 2, Arma 3, Day of Infamy, Front Defense: Heroes ve OrbusVR Steam’den ücretsiz bir şekilde indirilebilecek. Oyunlar Pazar gece yarısına kadar oynanabilecek. Ancak ‘Ben hafta sonuna sığmam’ diyorsanız, Steam’in sizin için de ufak bir sürprizi var.

Picture1

STEAM’DEN İNDİRİM MÜJDESİ

Steam, oyun zevkini birkaç güne sığdırmak istemeyenler için kampanya dahilindeki oyunların fiyatlarında indirime gitti. İndirim dahilinde Payday 2 %50 indirim ile 9.25 TL’den, Day of Infamy %70 indirim ile 9.30 TL’den, Front Defense: Heroes %50 indirim ile 7.75 TL’den Arma 3 ise %66 indirim ile 33.99 TL’den alıcısını bulacak. İndirimli fiyatların 30 Nisan’a kadar geçerli olacağını belirtelim. Şimdiden herkese iyi oyunlar!

Yıldırım'dan Gül yorumu: Bir projeydi! PatladıYıldırım'dan Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı
Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdıCumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyorWhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Steam ARMA 3 Payday 2

En Çok Okunan Haberler

UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi!

UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi!

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cep yakmayan akıllı telefon: Samsung Galaxy J2 2018 duyuruldu

Cep yakmayan akıllı telefon: Samsung Galaxy J2 2018 duyuruldu

Huawei P20 Pro çılgınlığı Avrupa’ya sıçradı

Huawei P20 Pro çılgınlığı Avrupa’ya sıçradı

Beklenen gün geldi! ASUS Zenfone 5’in fiyatı açıklandı

Beklenen gün geldi! ASUS Zenfone 5’in fiyatı açıklandı

Hayalleri süsleyen Nokia 6X sonunda geliyor!

Hayalleri süsleyen Nokia 6X sonunda geliyor!

Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!

Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!

1.16 milyon otomobili geri çağırdı!

1.16 milyon otomobili geri çağırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.