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Hakemler bu özel akıllı saatleri kullanacaklar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.03.2018 16:39 | Son Güncelleme

2018 FIFA Dünya Kupası turnuvasının başlamasına az bir süre kala, turnuvada görev alacak hakemlerin kullanacağı saat belli oldu. Yapılan anlaşma sonucunda Hublot şirketi, Android Wear işletim sistemli yeni akıllı saatlerini hakemlere tahsis edecek.

Hakemler bu özel akıllı saatleri kullanacaklar

2018 FIFA Dünya Kupası, 14 Haziran’da Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanacak maçla başlayacak. Ne yazık ki bu turnuvada da ülkemiz Türkiye yer almıyor. Turnuvanın favorileri olarak ise Almanya, Brezilya ve İspanya gibi devler gösteriliyor. Hublot tarafından hazırlanan ve hakemlerin kullanacağı saatin tam ismi The Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia olarak belirtildi. Turnuvaya özel bir arayüzü bulunan bu akıllı saat, turnuvada kullanılacak gol çizgisi teknolojisine de destek verecek. Böylelikle topun çizgiyi geçip geçmediği konusunda daha kolay karar verilebilecek.

Titanyum bir gövdeye sahip olan saat, Android Wear işletim sisteminin üzerine inşa edilmiş. Bazı özelliklerini sıralamamız gerekirse:

400×400 çözünürlüklü Amoled ekran
Intel Atom Z34XX işlemci
512MB RAM
410mAh pil
Bluetooth 4.1
802.11n Wi-Fi
NFC ve GPS.

Hakemler kullanacak dedik ama isterseniz siz de bu saate sahip olabilirsiniz. Sınırlı sayıda üretilen saatin fiyatı ise 5200 dolar olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya Kupası akıllı saat teknoloji

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