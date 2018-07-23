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Half Life 3, Gamescom’da mı duyurulacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.07.2018 10:02 | Son Güncelleme

Oyun dünyasının kült yapımlarından biri olan Half Life’ın devam oyunu Gamescom’da duyurulabilir. Keza Valve, Gamescom’da sahne alacağını açıkladı. Yoksa Half Life 3 sonunda geliyor mu?

Half Life 3, Gamescom’da mı duyurulacak?

Half Life belki ilk FPS oyunu değildi. Fakat bu türe çok şeyler kattı. Dolayısıyla oyun dünyası için mihenk taşlarından biri olması da pek şaşırtıcı değil. Bilindiği üzere ilk Half Life oyunu 1998 yılının sonlarına doğru satışa sunulmuştu. İlk oyun büyük ses getirince, geniş bir kitle 2. oyun için beklemeye başladı.

Valve uzun bir geliştirme aşamasının ardından Half Life 2’yi 2004 yılında satışa sunmuştu. 2. oyunda hikaye tarafında bazı şeylerin eksikliğini hisseden Valve, 2006 yılında Episode One’ı, 2007 yılında ise Episode Two’yu satışa sunmuştu.

Genel kanı Episode Three ile Half Life 2 hikayesinin sonlanacağı yönündeydi. Fakat aradan geçen 10 yılı aşkın süre içerisinde Episode Three gelmeyince beklentiler Half Life 3 üzerine yoğunlaştı.
Valve Half Life 3 için her zaman olumlu konuştu. Valve’in yönetici koltuğunda oturan Gabe Newell her zaman Half Life 3 için planları olduğunu ve bu oyunun mutlaka çıkacağını söyledi.

Nitelik aradan geçen 11 yıllık süreye karşın hala HL3 ile ilgili somut bir adım gelmiş değil.

Belki de beklediğimiz bu adım Ağustos ayında Köln’de gerçekleşecek olan Gamescom’da gelebilir. Keza Gamescom’a katılacak olan firmalar arasında Valve de bulunuyor. Umarız Valve ipe sapa gelmez yapımlar yerine yeni bir Half Life duyurusu ile oyun gündemini toptan değiştirir. Bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Half Life 3 Gamescom teknoloji

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