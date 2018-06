Hangi cihazlar iOS 12 güncellemesi alacak?

Geçtiğimiz günler Apple, düzenlediği WWDC 2018 etkinliği sırasında yeni işletim sistemi iOS 12'yi duyurdu.

iOS cihazlarına performans bakımından adeta ilaç gibi gelecek olarak iOS 12, hem hızlı bir kullanım sunacak olması hem de daha kişiselleştirilebilir bir ürün sunacak olması ile kullanıcılarının gönlünü kazanmayı başarmıştı.

Bu konuya dair Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC 2018) konuşan Apple Yöneticisi Craig Federighi, iOS’un eski cihazlara gelişini kesin olarak müjdeledi. Apple’ın eski cihazları üstünde iyileştirmeler yapmak için tüm gücüyle çabaladığını vurgulayan Federighi, iOS 11’den iOS 12’ye geçecek kullanıcıların performans farkını çok rahat hissedeceklerinin de altını çizdi.

Peki hangi cihazlara iOS 12 gelecek?

Genel olarak göz attığımız zaman, iOS 11 yüklü olan tüm cihazlar, yeni işletim sistemine kavuşabilecekler. Dilerseniz hangi cihazların güncelleme alacağına bir bakalım:

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s