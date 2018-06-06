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Hangi cihazlar iOS 12 güncellemesi alacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.06.2018 17:01 | Son Güncelleme

iOS 12, birçok yeni özelliği beraberinde getirmeye hazırlanıyor. Peki hangi Apple ürünlerinin bu güncellemeyi alacağını hiç merak ettiniz mi?

Hangi cihazlar iOS 12 güncellemesi alacak?

Geçtiğimiz günler Apple, düzenlediği WWDC 2018 etkinliği sırasında yeni işletim sistemi iOS 12'yi duyurdu.

iOS cihazlarına performans bakımından adeta ilaç gibi gelecek olarak iOS 12, hem hızlı bir kullanım sunacak olması hem de daha kişiselleştirilebilir bir ürün sunacak olması ile kullanıcılarının gönlünü kazanmayı başarmıştı.

Bu konuya dair Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda (WWDC 2018) konuşan Apple Yöneticisi Craig Federighi, iOS’un eski cihazlara gelişini kesin olarak müjdeledi. Apple’ın eski cihazları üstünde iyileştirmeler yapmak için tüm gücüyle çabaladığını vurgulayan Federighi, iOS 11’den iOS 12’ye geçecek kullanıcıların performans farkını çok rahat hissedeceklerinin de altını çizdi.

Peki hangi cihazlara iOS 12 gelecek?

Genel olarak göz attığımız zaman, iOS 11 yüklü olan tüm cihazlar, yeni işletim sistemine kavuşabilecekler. Dilerseniz hangi cihazların güncelleme alacağına bir bakalım:

iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone SE
iPhone 5s

iPad kısmında ise:

12.9-inch iPad Pro 2. Nesil
12.9-inch iPad Pro 1. Nesil
10.5-inch iPad Pro
9.7-inch iPad Pro
9.6-inch iPad
iPad Air 2
iPad Air
iPad 5. Nesil
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2

Apple, anlaşılan kullanıcılarını şaşırtmışa benziyor. 5S itibari ile gelecek olan güncelleme birçok kullanıcıyı meraklandırmaya başladı bile. Peki ya siz iOS 12 hakkında ne düşünüyorsunuz?

Hangi cihazlar iOS 12 güncellemesi alacak?

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Anahtar Kelimeler:
iOS 12 Apple teknoloji

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