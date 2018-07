Hangi iPhone modeli sıklıkla tamire ihtiyaç duyuyor?

iPhone’ların Plus modelleri daha az tamire gidiyor!



Apple’ın listesinde ise modeller sıralanmış durumda. iPhone 6, %22’lik oranla açık ara lider, 6S %16 ile onu takip ediyor. Takip eden diğer cihazlar ise sırasıyla; iPhone 6S Plus, 6 Plus, 7, 7 Plus, 5S, iPad Air 2, iPhone X, iPhone 8 Plus.

Elbette bu noktada listeyi doğru yorumlamak da çok önemli. iPhone X‘un son sıralarda olması, 6 serisinden daha sağlam olduğu anlamına gelmeyebilir. Zira 6 serisi yıllardır piyasada satışta ve bu yüzden kullanımda olan iPhone 6&6S sayısı daha çok olabilir. Daha çok kullanılan modelin daha çok arıza vermesi de oldukça doğal bir durum. Aynı şekilde Plus modellerin ana modellerden aşağıda olmasının nedeni de bu olabilir.

Android’in sorunu performans, iOS’te ise bağlantı



Blannco ayrıca telefonların en çok ne arızası verdiğini de yayınladı. Android cephesinde performans, %34 ile açık ara platformun en büyük belası. İkinci sıradaki kameranın %14’lük, üçüncü sırada yer alan mikrofonun pastadan %9’luk bir payı var.

iOS tarafında ise böyle kronik bir sorun yer almıyor. Sorunların yüzdeleri çok daha dengeli şekilde dağılmış. Bluetooth %9, Wi-Fi ve kulaklık %8’er, mobil veri %4’lük bir pay alıyor.

