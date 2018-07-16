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Hangi iPhone modeli sıklıkla tamire ihtiyaç duyuyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.07.2018 08:15 | Son Güncelleme

Mobil cihaz onarım analisti Blannco şirketi, en çok tamire gelen telefonların listesini hazırladı. Peki rapora göre hangi markanın ürünleri daha çok tamire gidiyor, hangi iPhone’lar daha çok arıza veriyor, hangi telefonlar ne arızası veriyor?

Hangi iPhone modeli sıklıkla tamire ihtiyaç duyuyor?

Blannco isimli bir firma, yayınladığı raporla markaların ve modellerin bir nevi sağlamlık listesini oluşturdu. Listede, telefonları en çok tamire giden markalar, iPhone modelleri ve arıza tipleri de yer alıyor.

Android’de Samsung lider, Xiaomi takip ediyor

Şirket, Android ve Apple’ın ürünlerini ayrı kategorilerde değerlendirmiş. Buna göre Android telefonlar arasında en çok tamire giden cihazlar Samsung’a ait. Güney Koreli üreticinin satışlar konusunda da başı çektiğini düşündüğümüzde anormal bir durum olmadığını görebiliriz. Samsung listenin tepesinde %27.4’lük bir orana sahip.

İkinci sırada ise fiyat/performans ürünleriyle son dönemin dikkat çeken şirketlerinden Xiaomi’nin yer aldığını görüyoruz. Tamir raporunda %14.2’lik paya sahip olan Çinli şirket, kullanım oranı düşünüldüğünde ortalamanın biraz üzerinde kalıyor. Pazar payına oranla sırasına şaşıracağımız diğer firma ise Motorola. %9.6 ile üçüncü sıraya yerleşen şirketin hayli yüksek bir değere sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Listeye devam ettiğimizde Huawei 4. sırada, Lenovo 9. sırada, OnePlus ise 10. sırada bizi karşılıyor.

iPhone’ların Plus modelleri daha az tamire gidiyor!

Apple’ın listesinde ise modeller sıralanmış durumda. iPhone 6, %22’lik oranla açık ara lider, 6S %16 ile onu takip ediyor. Takip eden diğer cihazlar ise sırasıyla; iPhone 6S Plus, 6 Plus, 7, 7 Plus, 5S, iPad Air 2, iPhone X, iPhone 8 Plus.

Elbette bu noktada listeyi doğru yorumlamak da çok önemli. iPhone X‘un son sıralarda olması, 6 serisinden daha sağlam olduğu anlamına gelmeyebilir. Zira 6 serisi yıllardır piyasada satışta ve bu yüzden kullanımda olan iPhone 6&6S sayısı daha çok olabilir. Daha çok kullanılan modelin daha çok arıza vermesi de oldukça doğal bir durum. Aynı şekilde Plus modellerin ana modellerden aşağıda olmasının nedeni de bu olabilir.

Android’in sorunu performans, iOS’te ise bağlantı

Blannco ayrıca telefonların en çok ne arızası verdiğini de yayınladı. Android cephesinde performans, %34 ile açık ara platformun en büyük belası. İkinci sıradaki kameranın %14’lük, üçüncü sırada yer alan mikrofonun pastadan %9’luk bir payı var.

iOS tarafında ise böyle kronik bir sorun yer almıyor. Sorunların yüzdeleri çok daha dengeli şekilde dağılmış. Bluetooth %9, Wi-Fi ve kulaklık %8’er, mobil veri %4’lük bir pay alıyor.

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iPhone Apple

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