Hangi iPhone modeli sıklıkla tamire ihtiyaç duyuyor?

Blannco isimli bir firma, yayınladığı raporla markaların ve modellerin bir nevi sağlamlık listesini oluşturdu. Listede, telefonları en çok tamire giden markalar, iPhone modelleri ve arıza tipleri de yer alıyor.

Android’de Samsung lider, Xiaomi takip ediyor



Şirket, Android ve Apple’ın ürünlerini ayrı kategorilerde değerlendirmiş. Buna göre Android telefonlar arasında en çok tamire giden cihazlar Samsung’a ait. Güney Koreli üreticinin satışlar konusunda da başı çektiğini düşündüğümüzde anormal bir durum olmadığını görebiliriz. Samsung listenin tepesinde %27.4’lük bir orana sahip.

İkinci sırada ise fiyat/performans ürünleriyle son dönemin dikkat çeken şirketlerinden Xiaomi’nin yer aldığını görüyoruz. Tamir raporunda %14.2’lik paya sahip olan Çinli şirket, kullanım oranı düşünüldüğünde ortalamanın biraz üzerinde kalıyor. Pazar payına oranla sırasına şaşıracağımız diğer firma ise Motorola. %9.6 ile üçüncü sıraya yerleşen şirketin hayli yüksek bir değere sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Listeye devam ettiğimizde Huawei 4. sırada, Lenovo 9. sırada, OnePlus ise 10. sırada bizi karşılıyor.