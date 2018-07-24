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Hawkeye'dan Avengers 4 açıklaması geldi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.07.2018 12:15 | Son Güncelleme

Avengers 4’te geri dönecek olan Jeremy Renner sonunda gelecek film hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Hawkeye'dan Avengers 4 açıklaması geldi!

Belki de elde ettiği hasılat ile Marvel dünyasının lideri olarak görülen Avenger Infinity War, vakti zamanında çok konuşuldu. Hala konuşulmaya devam ediliyor da. En fazla konuşulan karakterlerden biri de filmde görünmeyen Hawkeye olmuştu.

Avengers 4’te geri döneceğini bildiğimiz Jeremy Renner sonunda sessizliğini bozarak gelecek film hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Bildiğiniz gibi Avengers Infinity War’da iki kahramanın eksikliği dikkat çekiyordu. Bunlardan biri Ant-Man diğeri ise Hawkeye‘dı. İkisinin de yokluğu Captain America Civil War sonrası aldıkları ev hapsiyle açıklandı. Bu sırada Ant-Man'e neler olduğunu Ant-Man and the Wasp filminde görmüştük ve mantıklı bulmuştuk. Gelelim Hawkeye'a.

Clint Barton‘ın Avengers 4’te çok önemli bir rolü olacağı ifade edilmişti. Dolayısıyla Marvel sevenler bu rolün ne olacağını merak etmeye başladı. Şimdi Avengers 4 bekleyişi devam ederken Hawkeye’ın hikaye içindeki rolü hakkında pek çok iddia ve teori bulunuyor.

Herkes neler olacak diye merak ederken Jeremy Renner aylar süren sessizliğini bozdu. Resmi Instagram hesabı üzerinden Clint Barton bir fotoğrafını paylaştı. Altına da “İçimde bir his var, yakında yeniden kostümümü giymem gerekebilir” diye not düştü. Etiketlerde ise “arkadaşlarımı özledim” ve “ailemi seviyorum” gibi detaylara yer veriliyor.

Onun bu paylaşımı ardından Hawkeye’a dair merakımız iyice arttı. Belki de yeni filmde oldukça kilit bir rolü vardır. Thanos'a karşı olan savaş hala son bulmuş değil. Tüm macera kaldığı yerden 3 Temmuz 2019'de devam edecek. Bakalım bizi ne gibi olaylar bekliyor göreceğiz.

Kaynak: Teknolojioku

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