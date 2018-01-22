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Hawking'ten şaşkına çeviren açıklama: İnanmıyorsanız Venüs'e gidin!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 22.01.2018 10:33 | Son Güncelleme 5 saat önce

Ünlü bilim adamı Stephen Hawking, iklim değişimine inanmayanların Venüs yolculuğunu kendisinin üstleneceğini söyledi!

Hawking'ten şaşkına çeviren açıklama: İnanmıyorsanız Venüs'e gidin!

Dünya üzerinde yaşayan herkes iklim değişikliğine inanmıyor. Hatta bu şüphecilerin bir kısmı oldukça güçlü ve etkili konumlarda yer alıyorlar.

Ancak ünlü bilim insanı Stephen Hawking, bu kişilerin lafları ile zaman harcama taraftarı değil.

"Stephen Hawking's Favorite Places" (Stephen Hawking'in En Sevdiği Yerler) yayınının ikinci bölümünde ünlü fizikçi, bir gezegen için kötü bir sonucun ortaya nasıl çıkabileceğini anlatmak için Venüs örneğini gösteriyor.

Bilim adamının belirttiği üzere Venüs, pek çok açıdan Dünya'ya benziyor. Komşu gezegenimiz Dünya ile neredeyse aynı boyutta, Güneş'e biraz daha yakın ve bir atmosfere sahip. Bu yüzden de ünlü fizikçi, bir miktar CGI kullanımı ile Venüs'ü incelemek için bir ziyarette bulunuyor.

Ancak bu ziyaretin daha en başlarında Venüs'teki basıncın, Dünya'dakinin 90 katı – "bir denizaltıyı ezmek için yeterli" – olduğunu görüyor. Sıcaklık ise 480 santigrat derece civarında yer almakta. Bilim adamının belirttiği üzere sera gazlarının kontrolden çıkmasının sonucu bu olmakta ve Hawking, bizim gezegenimizin sonunun da bu olabileceğinden endişeleniyor.

Yapılan hesaplamalar ve önerilere göre bundan 4.5 milyar yıl önce Venüs de Dünya gibi suya sahipti. Ancak gezegenin ısınmaya başlaması ile atmosferdeki su buharı miktarı arttı. Bunun sonucu olarak daha fazla ısı gezegende hapis kaldı ve bu da daha fazla suyun buharlaşmasına yol açtı. Bu döngü, gezegendeki bütün okyanuslar kuruyana kadar devam etti.

Hawking kaliteli uzay giysisi ve uzay aracı – SS Hawking – sayesinde Venüs ziyaretinden zarar almadan geri dönmüş olsa da, bilimsel verileri reddedenler için biraz acı olabilecek bir çözüme sahip: "İklimi reddeden biri ile bir sonraki karşılaşmanızda, onlara Venüs'ü ziyaret etmeyi söyleyin. Masrafları ben karşılayacağım."

Hawking uzun bir süredir, gezegenimize çok kötü davrandığımızı, ve kısa bir süre sonra gezegeni terk etmek zorunda kalabileceğimizi söylemekteydi. Ancak ABD de dahil olmak üzere bazı ülke liderlerinin, bu kavurucu sıcaklıklardan Hawking kadar korkmadığı görülebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Stephen Hawking

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Hawking söylediklerine katılıyorum.. Fakat İnsanoğlunun başına gelince anlama kabiliyet daha yüksek oluyor, o zaman geldiğinde aslında iş işten geçmiş oluyor, tedbirler o zaman alınıveriyor...
YANİ KISACASI TANRI HİKAYESİNİ BİR TARAFA BIRAKIN DİYOR.İNSANOĞLUNA NE İHANET GELDİYSE DİNLER YÜZÜNDEN GELMİŞTİR.ŞU SURİYEDE OLUP BİTENLER İSPATIDIR.SUNNİ KİM Şİİ KİM.İKİSİDE AYNI MASAL.
EN BASİT ÖRNEK,ADI ÜSTÜNDE EKİM AYI EKİNLERİN EKİLDİĞİ AYDIR.ARTIK EKİM AYINDA DEĞİL KASIM ORTALARINDA TAHILLARIN EKİLMESİ LAZIM.NEDENİ ARTIK EKİM AYI KURAK BİR AYDIR.ARTIK TEMMUZ AYIDA SERİN GEÇİYOR.
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