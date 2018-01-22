Hawking'ten şaşkına çeviren açıklama: İnanmıyorsanız Venüs'e gidin!

Dünya üzerinde yaşayan herkes iklim değişikliğine inanmıyor. Hatta bu şüphecilerin bir kısmı oldukça güçlü ve etkili konumlarda yer alıyorlar.

Ancak ünlü bilim insanı Stephen Hawking, bu kişilerin lafları ile zaman harcama taraftarı değil.

"Stephen Hawking's Favorite Places" (Stephen Hawking'in En Sevdiği Yerler) yayınının ikinci bölümünde ünlü fizikçi, bir gezegen için kötü bir sonucun ortaya nasıl çıkabileceğini anlatmak için Venüs örneğini gösteriyor.

Bilim adamının belirttiği üzere Venüs, pek çok açıdan Dünya'ya benziyor. Komşu gezegenimiz Dünya ile neredeyse aynı boyutta, Güneş'e biraz daha yakın ve bir atmosfere sahip. Bu yüzden de ünlü fizikçi, bir miktar CGI kullanımı ile Venüs'ü incelemek için bir ziyarette bulunuyor.

Ancak bu ziyaretin daha en başlarında Venüs'teki basıncın, Dünya'dakinin 90 katı – "bir denizaltıyı ezmek için yeterli" – olduğunu görüyor. Sıcaklık ise 480 santigrat derece civarında yer almakta. Bilim adamının belirttiği üzere sera gazlarının kontrolden çıkmasının sonucu bu olmakta ve Hawking, bizim gezegenimizin sonunun da bu olabileceğinden endişeleniyor.