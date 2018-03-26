Hayal değil gerçek: Apple'dan katlanabilir iPhone X geliyor!

Apple geçmişte tanıttığı birçok ürün ile geleceğe yön verdi. iPhone bu ürünlerden en önemlisi. Rahmetli Steve Jobs beyefendi, iPhone 3G'yi tanıttığında insanlık ilk kez dokunmatik cep telefonuyla tanıştı. Çerçevesiz telefon devrine ise rakibi Samsung'tan sonra giren Apple, ön yüzü neredeyse tamamen ekrandan oluşan iPhone X ile birlikte bu küçük geç kalışı telafi etti. Ancak Apple'ın aklında çok daha farklı bir iPhone var. İddialara göre bu iPhone, katlanabilir bir iPhone X.

APPLE KATLANABİLİR İPHONE X ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR



İddiaların kaynağı Bank of America Merrill Lynch analisti Wamsi Mohan. Mohan'a göre Apple, çoktan katlanabilir bir iPhone X modeli üzerinde çalışmaya başladı. Mohen, CNBC kanalına verdiği demeçte "Kaynaklarımıza göre Apple şu an bükülebilir bir iPhone üzerinde çalışıyor." ifadelerini kullandı.

KATLANABİLİR İPHONE X NE ZAMAN ÇIKACAK?



Mohan'a göre bükülebilir formdaki iPhone X, çok değil sadece 2 yıl sonra son tüketici ile buluşacak. Böylece Apple en dişli rakibi Samsung'u, Galaxy X modeli ile gireceği katlanabilir telefon piyasasında tek başına bırakmayacak. Kısacası, Apple katlanabilir iPhone X ile birlikte rekabeti de "katlayacak."