Hayalleri süsleyen Nokia 6X sonunda geliyor!

Nokia 6X’in özellikleri Çin’in sosyal medya sitesi Weibo’da listelendi. Weibo’daki sızıntıda telefonun özellikleri sıralandı ve ilk görseli yayınlandı. Görsele bakılırsa, iPhone X gibi bir Nokia 6X bizleri bekliyor.

İŞTE İPHONE X’E BENZEYEN ÇENTİKLİ EKRANIYLA NOKİA 6X!



Nokia 6X’in fotoğrafına bakıldığında telefonun çerçevesiz tasarım trendine uyacağı görünüyor. Hem iPhone X vari üst çentiği ile hem de ince ve yuvarlak olan alt çerçevesiyle Nokia 6X, tam anlamıyla iPhone X ve Galaxy S9’un karışımı bir tasarımla geliyor desek yeridir.

NOKİA 6X ÖZELLİKLERİ



Nokia 6X’in özellikleri arasında 5.8 inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde bir ekran var. Bu ekran 19:9 formatına sahip. Nokia 6X’in kalbinde ise Snapdragon 636 işlemcisi olacak. Bu işlemciye model seçeneğine göre 4GB RAM veya 6GB RAM eşlik edecek. Telefon 64GB dahili hafıza ile gelecek. Nokia 6X’in çift kamerası ise Carl Zeiss üretimi lenslerle dizayn edilecek.



