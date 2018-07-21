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Helio A22 yongası Snapdragon 400’ü yok edecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.07.2018 07:34 | Son Güncelleme

Çinli yongaseti üreticisi MediaTek, Snapdragon 400 serisine rakip olarak tasarladığı Helio A22’yi duyurdu. İşte yeni çipsetin özellikleri!

Helio A22 yongası Snapdragon 400’ü yok edecek

Ürünleriyle özellikle fiyat/performans ürünlerinde sıkça karşılaştığımız MediaTek, yepyeni bir yongasetini duyurdu. En büyük rakibi Qualcomm’un, Snapdragon 400 serisiyle kıyaslanacak olan model, giriş seviye pek çok telefonda ilerleyen dönemde yerini alacak.
Yeni “A” ailesinin ilk çipseti Helio A22 açıklandı. Yongaseti, ARM’ın Cortex-A53 çekirdeklerini temel alan 4 çekirdekli tasarıma sahip.

MediaTek, çipsetin “yakın rakibi”ne göre işlem gücü açısından %30, grafik performansı açısından %72 daha hızlı olduğunu iddia ediyor. MediaTek’in kastettiği “yakın rakip”, büyük ihtimalle yine Cortex-A53 çekirdeklerini taşıyan Snapdragon 429. 2 GHz saat hızında çalışabilen MediaTek’in yongaseti bu alanda da rakibine 50 MHz’lik bir fark bırakmış. A22’nin öne çıkan detaylarından diğer biri de 12nm’lik transistör boyu. Giriş seviyesi detaylara rağmen üretim süreci, amiral gemisi yongasetlerine yakın.

Helio işlemcinin destek verdiği donanımların yelpazesi de oldukça geniş. LPDDR3 ve LPDDR4x bellek tiplerinin ikisi de destekleniyor. Bu bağlamda 4/6 GB’a kadar RAM cihazlarda bulunabilir. 21 MP’e kadar tek veya 13 + 8 MP‘e kadar çift kamera ve yeni nesil yüz tanıma sistemi desteği ile Media Tek’in çipseti; hem performansı hem de esnekliğiyle birçok giriş seviyesi telefonda karşımıza çıkacak.

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Mediatek bilgisayar

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