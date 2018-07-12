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Hem kulaklık hem bileklik: Huawei TalkBand B5 tanıtıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.07.2018 18:28 | Son Güncelleme

Dört kameralı akıllı telefonu Nova 3 ile Temmuz ayındaki şovunu başlatan Huawei, efsane hibrit akıllı saat modeli TalkBand’i de yeniledi. Huawei, hem kablosuz kulaklık görevi de gören Huawei TalkBand B5’i kamuoyuyla paylaştı.

Hem kulaklık hem bileklik: Huawei TalkBand B5 tanıtıldı!

Huawei TalkBand akıllı bileklik serisi Huawei TalkBand B5 modeliyle geri döndü. Daha önce sızıntıların babası Evan Blass tarafından resmi görselleri paylaşılan Huawei TalkBand B5, Huawei’nin duyurusuyla resmileşti.

HUAWEİ TALKBAND B5 ÖZELLİKLERİ

Talkband B5’in konsepti malumunuz. Cihaz basitçe kablosuz kulaklığa sahip bir akıllı bileklik olarak öne çıkıyor. Talkband B5 kayışından çıkartılarak bir kablosuz kulaklık olarak kullanılabiliyor. Böylece iki farklı cihaz taşımak yerine tek bir cihaz ile tüm işleri halletmek mümkün oluyor. Huawei Talkband B5 akıllı bileklik görevlerini ise 1.13 inç renkli ekranı ile gerçekleştiriyor. Bu küçük ama yararlı ekran AMOLED teknolojisini sahip.

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2.5D kavisli cam ile tasarımına şıklık katan cihaz, bir akıllı bileklikten beklendiği gibi nabız ölçüyor ve aktivite takibi yapabiliyor. 108 mAh’lik pil kapasitesine sahip olan Huawei TalkBand B5, tam şarj ile 3 günlük bir kullanım süresi vadediyor. Huawei’nin yeni hibrit bilekliği IP57 sertifikasına da sahip. Böylece cihaz sertifikası sayesinde suya ve toza karşı da korunuyor.

HUAWEİ TALKBAND B5 ÇIKIŞ TARİHİ VE FİYATI

Huawei TalkBand B5 resmi olarak 20 Temmuz’da satışa sunulacak. Ancak cihazın satışa çıkmasına 8 gün kalmasına rağmen cihaz için hala bir fiyat açıklanmış değil. Önceki modelleri Türkiye’de satışa çıkan TalkBand B5’in önümüzdeki dönemde Türkiye’de de satışa çıkması bekleniyor.

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Huawei Huawei Talkband TalkBand B5 kablosuz kulaklık

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