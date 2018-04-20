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Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.04.2018 17:36 | Son Güncelleme

WhatsApp büyük bir dolandırıcılık şebekesiyle karşı kaldı. WhatsApp'taki milyonlarca kişiye ulaşan ve Martinelli isimli bir video hakkında bilgilendirme yapan WhatsApp mesajının arkasından büyük bir bilgi hırsızlığı çıktı.

Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!

WhatsApp, Martinelli isimli bir video ile son bir yıldır çalkalanıyor. Videonun virüs içerdiğine dair türlü türlü mesajlara maruz kalan WhatsApp kullanıcıları ne hikmetse o videoyu hiçbir zaman göremedi. Çünkü öyle bir video hiç olmadı.

WHATSAPP’TA OLMAYAN VİDEONUN UYARISINI YAPMIŞLAR

Araştırmacılar, Martinelli adındaki videonun koca bir yalan olduğunu ortaya çıkarttı. Martinelli için atılan uyarı mesajlarının ise dolandırıcıların kullanıcı bilgilerini çalmak için kurduğu bir tuzak olduğu anlaşıldı.

whatsapp

MARTİNELLİ VİRÜSÜ WHATSAPP GOLD İLE GELİYOR

“Bu mesajı herkese yayın” uyarısı yapılan söz konusu mesajda Martinelli videosundan korunmak için WhatsApp Gold uygulamasının yüklenmesi gerektiği söyleniyor. Tabi ki WhatsApp'ın WhatsApp Gold adında bir uygulaması bulunmuyor. Mesajdaki isteği yerine getiren kullanıcılar sahte WhatsApp Gold uygulamasını akıllı telefonlarına indiriyor. Böylelikle dolandırıcıların virüsü arka planda çalışmaya ve kullanıcı bilgilerini uzak sunucuya aktarmaya başlıyor. Siz siz olun, resmi WhatsApp uygulamasından asla şaşmayın.

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Whatsapp Martinelli WhatsApp Gold

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