HABER

Hepsiburada’nın başarı hikayesi Davos’ta konuşulacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 23.01.2018 17:11 | Son Güncelleme 1 saat önce

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF), bu yıl 23-26 Ocak tarihlerinde İsviçre’nin Davos kasabasında gerçekleşecek toplantısına, Hepsiburada’nın öncü ve örnek uygulamalarını paylaşmak üzere Doğan Online Kurucusu ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner de katılıyor.

Hepsiburada’nın başarı hikayesi Davos’ta konuşulacak

Davos’ta 25 Ocak günü düzenlenecek ‘Online Pazarlar’ başlıklı oturumda konuşacak olan Hanzade Doğan Boyner, e-ticaret ve perakendenin son yıllarda yaşadığı önemli dönüşüm ve geleceğe ilişkin beklentiler hakkında görüşlerini aktaracak. Müşteri deneyimi ve davranışları ile büyük veri ve teknolojik yeniliklerin ekosistem üzerinde etkilerinin konuşulacağı oturumda Hanzade Doğan Boyner, özellikle dijital dünyada müşteri ihtiyaç ve beklentileri, teknolojik değişimin müşteriler ve ekosistem açısından katacağı yeni değerler ve online ile fiziksel dünyadaki iş modellerinin kaçınılmaz dönüşümü konularına değinecek. Panelde soruları da yanıtlayacak olan Hanzade Doğan Boyner, e-ticareti ve gelecekte iş dünyasını etkileyecek faktörler hakkında tecrübelerini paylaşacak.

Hepsiburada ‘örnek vaka’ olarak ele alındı

Dünya Ekonomik Forumu-WEF kapsamında faaliyet gösteren ve tüm sektörlerden dünyanın önemli şirketlerinin dâhil olduğu ‘Ticaretin Geleceğine Yön Verenler’ platformundaki tek Türk şirketi olan Hepsiburada, WEF’de aktif rolünü devam ettiriyor.

Hepsiburada, WEF tarafından Ocak 2018’de yayımlanan, farklı sektörlerden, kendi sektörünün öncüsü şirketlerin uygulamalarını örnek vaka olarak inceleyen ‘Geleceğin Çalışma Modelleri’ raporunda da hem Türkiye hem e-ticaret alanından incelenen tek firma olarak yer alıyor.

Geleceğin Çalışma Modelleri raporunda dikkat çeken başlıkları da içeren, Hepsiburada İş Destek Grup Başkanı Mutlu Erturan’ın gelecekle ilgili Hepsiburada vizyon ve değerlendirmelerini yansıtan makalesi ise Dünya Ekonomik Forumu’nun web sayfasından duyuruldu.

Makale, gelecekte şirketlere ürün ve hizmetlerini müşterilerin genel ihtiyaçları yerine özel ihtiyaçlarına göre nasıl yapılandırılabileceği konusunda yön gösterirken; yenilikçi yaklaşımlar ile kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet sunumu süreçlerinde tedarikçisinden teknoloji sağlayıcısına, müşterisinden çalışanlarına tüm ekosistem yönetiminin önemi vurgulanıyor.

Makalede, ürün ve çözüm geliştirme süreçlerinde esas olarak müşteri ihtiyaçlarına odaklanılırken, ürün ve çözüm geliştirme ekiplerinin sürekli inovasyon ile ürünü geleceğe taşıyacak kararları vermesi gerektiğinin altı çiziliyor. Müşteri deneyimine önem verirken aynı zamanda ekosistem içerisinde yer alan oyuncular açısından da süreçleri ve yapılarını sürekli iyileştiren şirketlerin başarıya koşacağının vurgusu yapılıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
teknoloji Davos Dünya Ekonomik Forumu hepsiburada

En Çok Okunan Haberler

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Afrin'de neler oluyor? Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Adnan Oktar olayında ortalık karıştı! İnanılmaz iddialar...

Adnan Oktar olayında ortalık karıştı! İnanılmaz iddialar...

Son dakika! Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürtler hakkında açıklama

Son dakika! Kremlin'den Rusya'yı ihanetle suçlayan Kürtler hakkında açıklama

Bilal Erdoğan fotoğrafı için Nevşin Mengü'den olay yorum

Bilal Erdoğan fotoğrafı için Nevşin Mengü'den olay yorum

Evliliği bir saat süren damat adayının anlattıkları Müge Anlı'yı krize soktu

Evliliği bir saat süren damat adayının anlattıkları Müge Anlı'yı krize soktu

İlginizi Çekebilir

AppleInsider: Apple iPhone X’in üretimini durduracak

AppleInsider: Apple iPhone X’in üretimini durduracak

WhatsApp kullananlar dikkat! İşinizden olabilirsiniz

WhatsApp kullananlar dikkat! İşinizden olabilirsiniz

Facebook Messenger'da skandal

Facebook Messenger'da skandal

Bir tıkla ikizinizi bulun! Google'dan yeni özellik

Bir tıkla ikizinizi bulun! Google'dan yeni özellik

Ünlülerin çıplak görüntülerini yayan iCloud hacker'larına ceza

Ünlülerin çıplak görüntülerini yayan iCloud hacker'larına ceza

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mate 10 Pro yüksek performanstan ödün vermiyor

Mate 10 Pro yüksek performanstan ödün vermiyor

Kalp sağlığı artık parmak ucunda

Kalp sağlığı artık parmak ucunda

Game Speed Booster ile dikkat çekiyor

Game Speed Booster ile dikkat çekiyor

Galaxy S9 hakkında bilgiler gelmeye başladı

Galaxy S9 hakkında bilgiler gelmeye başladı

Kısa mesafeli uçuşlar için elektrikli uçaklar kullanacak

Kısa mesafeli uçuşlar için elektrikli uçaklar kullanacak

Beklenenden önce çıkabilir

Beklenenden önce çıkabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.