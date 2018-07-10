Her eve araç şarj istasyonu zorunlu olacak!

İngiltere hükümeti, benzinli otomobil satışını 2040’a kadar bitirmek istiyor. Elektrikli araçlar bu planı harekete geçirmek için kilit bir rol üstleniyor ancak bu araçları kullanmak için gerekli şarj istasyonları maalesef çok az ve aralarında çok fazla mesafe var. Bunun için ise İngiltere'nin yeni bir teklifi var.

İngiltere, yeni yapılacak evlere ve işletmelere şarj noktası ekleme zorunluluğu getirmeyi teklif ediyor. Bu konuda elini taşın altına sokacak olan şirketlere de 400 milyon sterlin fon ayrılacağı açıklandı.

Dünyanın önemli bir şarj altyapısına ihtiyacı olduğu bir gerçek. Ulaştırma Bakanı Chris Grayling “Hedefimiz dünyada sıfır salınımlı araçlara sunulmuş en kapsamlı destek paketlerinden birine sahip olmak” sözleri ile bu konunun hafife alınmayacağını belirtti.

Getirilecek olan Otomatik ve Elektrikli Araçlar Yasası ayrıca otoyollardaki dinlenme istasyonlarına ve büyük benzin istasyonlarına şarj noktası bulundurmayı zorunlu kılıyor. Bu yasa tasarısı kabul edilirse, İngiltere önemki bir değişim süreci içerisine gierecek.