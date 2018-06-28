Her yıl 4.5 milyar sterlin yatırım gerçekleştirecek!

Hindistan merkezli Tata Motors’un yan kuruluşlarından olan Jaguar Land Rover, büyük bir revizyona gidiyor. Mevcut motor yelpazesinin büyük bir çoğunluğu geleneksel dizel güç aktarma organlarından oluşan şirket otomotiv endüstrisinin geleceği konumundaki elektrikli motorlara hızlı bir geçişi hedefliyor. Şirket 2020 yılına haricinde ürün yelpazesinde yer alan mevcut her bir modeli için bir tam elektrikli yada melez plug-in hibrid varyant sunmayı planlıyor.
JLR, Pazartesi günü şirket yatırımcıları ile yaptığı toplantıda elektrifikasyon planı kapsamında 13.5 milyar sterlin (18 milyar dolar) yatırım yapacağını açıkladı. Küresel çapta yapılacak bu dev yatırım önümüzdeki üç yıl içerisinde gerçekleşecek.
Son üç yılda satışlardan elde ettiği düşük kârlar nedeniyle istediği büyüme rakamlarını elde edemeyen JLR, son dönemde düşük satış rakamları ile boğuşuyor. Tabii bu durumda Brexit Referandumu sonrası İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış sürecinin başlaması da etkin bir rol oynuyor. Ülkede yükselen vergiler ve kötü esen ekonomik rüzgar otomobillere karşı durgun bir talep yarattı. 2015’te Volkswagen ile anılan dieselgate skandalı ise son üç yıldır dizel motorlu modellere olan talebi bir hayli düşürdü.
Jaguar Land Rover, yıllarda istediği satış başarısını elde edemiyor. Ayrıca şirketin mevcut satışlardan elde ettiği kârlar istenilenin oldukça altında. Bu durumun elektrikli otomobiller ile aşabileceğini düşünüyor. İngiliz üretici mevcut dizel modelleri yüksek harcamalar yaparak yeni emisyon standartlarına yükseltmek yerine elektrikli modeller geliştirmenin daha az masraflı olacağını düşünüyor. Şirket bu kapsamda 2025 yılına kadar her bir modeli için dizel, tam elektrikli ve melez hibrid varyant sunmayı planlıyor. Ancak dizel modellere yeterli talebin bulunmaması durumunda sadece tam elektrikli modeller sunulabilir.
JLR, bu yılın başlarında ilk tam elektrikli SUV’u Jaguar I-Pace’in satışına başladı.
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