Her yıl 4.5 milyar sterlin yatırım gerçekleştirecek!

Hindistan merkezli Tata Motors’un yan kuruluşlarından olan Jaguar Land Rover, büyük bir revizyona gidiyor. Mevcut motor yelpazesinin büyük bir çoğunluğu geleneksel dizel güç aktarma organlarından oluşan şirket otomotiv endüstrisinin geleceği konumundaki elektrikli motorlara hızlı bir geçişi hedefliyor. Şirket 2020 yılına haricinde ürün yelpazesinde yer alan mevcut her bir modeli için bir tam elektrikli yada melez plug-in hibrid varyant sunmayı planlıyor.

JLR, Pazartesi günü şirket yatırımcıları ile yaptığı toplantıda elektrifikasyon planı kapsamında 13.5 milyar sterlin (18 milyar dolar) yatırım yapacağını açıkladı. Küresel çapta yapılacak bu dev yatırım önümüzdeki üç yıl içerisinde gerçekleşecek.

Son üç yılda satışlardan elde ettiği düşük kârlar nedeniyle istediği büyüme rakamlarını elde edemeyen JLR, son dönemde düşük satış rakamları ile boğuşuyor. Tabii bu durumda Brexit Referandumu sonrası İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış sürecinin başlaması da etkin bir rol oynuyor. Ülkede yükselen vergiler ve kötü esen ekonomik rüzgar otomobillere karşı durgun bir talep yarattı. 2015’te Volkswagen ile anılan dieselgate skandalı ise son üç yıldır dizel motorlu modellere olan talebi bir hayli düşürdü.