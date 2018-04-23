Hevesler kursakta kaldı: Sony God of War’a büyük zam yaptı

God of War çıkışıyla büyük sükse yarattı. Her detayı ince ince işlenen oyun, 21 Nisan Cuma günü satışa çıkmıştı. 209 lira fiyat etiketine sahip olan God of War’a, oyun çıkar çıkmaz birçok oyuncu sahip oldu. Bazı oyuncular ise oyuna sahip olabilmek için biraz beklemeyi, oyunun oynanış videolarına göre karar vermeyi tercih etti. Ancak bu bekleyiş oyunculara pahalıya patladı. Sony God of War'ın fiyatını yükseltti.
GOD OF WAR NE KADAR?
PlayStation Store'da 209 TL’lik bir fiyata sahip olan oyunun dijital deluxe sürümü, Sony'nin ani zam kararıyla 90 TL artarak 299 TL oldu. Bu zam kararının arkasında ise türlü türlü iddialar var.
İŞTE GOD OF WAR’A GELEN ZAMMIN NEDENLERİ
Bir iddiaya göre zammın sebebi Sony'nin dünya çapındaki oyun fiyatlarını dengeleme politikası. Diğer bir iddiaya göre ise zammın sebebi ülkemiz döviz kurunda yaşanan yükselmeler. Söz konusu fiyat artışının her iki nedenden ötürü de yükselmiş olması muhtemel. Umarız bu fiyatlandırma politikası Steam ve Humble Bundle gibi online oyum satın alma platformlarına yansımaz.
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