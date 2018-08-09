HABER

HiCare: Telefonunuzu yüksek verimde kullanın

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.08.2018 10:21 | Son Güncelleme

Huawei, hazırladığı HiCare isimli uygulamasıyla her zaman en güncel, en sorunsuz ve en gelişmiş akıllı telefon deneyimini yaşamanızı istiyor. Cihazınızda hiçbir sorun olmadan, her özelliğin farkında olmanızı ve telefonunuzdan maksimum düzeyde verim almanızı hedefliyor.

HiCare: Telefonunuzu yüksek verimde kullanın

HiCare’i ücretsiz olarak Google Play Store üzerinden indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Türkçe dil desteği ve akıcı arayüzü sayesinde gerek yazılımsal gerekse de donanımsal konuda pek çok detaya rahatlıkla erişebiliyorsunuz.

Uygulamanın ana ekranında 3 önemli başlık var. Bunlar: Öneriler, Servis ve Ben.

Öncelikle, bu uygulamadan yüksek verim alabilmek için “Ben” başlığına giderek Huawei profilinizle kayıt olarak cihazınızı tanıtabilirsiniz. Ardından “Öneriler” başlığına tıkladığınızda, çeşitli kullanım ipuçlarıyla karşılaşıyorsunuz. Fotoğraflarınızı hızlıca aramaktan arayüz detaylarına, ekran kilidi ayarlarından çeşitli özelleştirmelere kadar işinize yarayacak pek çok detay burada yer alıyor.

“Servis” kısmına adım attığımızda ise, oldukça detaylı bir bakım – yardım bölümünün mevcut olduğunu görüyoruz. Her elektronik eşya gibi akıllı telefonlarda da zaman zaman sorunlar belirebilir.

Bu sorunları bazen kendiniz çözebilir bazen de profesyonel yardıma ihtiyaç duyabilirsiniz. İşte “Servis” başlığı, istenmeyen durumlar oluştuğunda kolaylıkla atlatabilmeniz için size çeşitli seçenekler sunuyor.

Örneğin, Akıllı Tanılama başlığına giderek cihazınızın çeşitli donanım bileşenlerini test ederek çalışıp çalışmadıklarını görebilirsiniz. Yine sistem güncellemeden veri yedeklemeye kadar pek çok seçenek burada sizi bekliyor.

İsterseniz canlı sohbet başlatarak cihazınız hakkında bilgi alabilir, isterseniz de yedek parça fiyatlarını öğrenebilir, isterseniz de size en yakın yetkili servisi öğrenerek cihazınızı onarıma gönderebilirsiniz. Üstelik onarım ve bakım süreçleri de yine HiCare uygulaması üzerinden takip edilebiliyor.

Toparlamak gerekirse Huawei, teknoloji severlere gelişmiş akıllı cihazlar sunarken bir yandan da bu cihazlardan tam verim almalarını, yaşanabilecek herhangi olumsuz bir durumda da sorunları kolaylıkla çözerek hayatlarını daha da kolaylaştırmayı hedefliyor.

HiCare uygulamasını yakından görmek için buraya tıklayınız

PARTNERSıfır makyaj Merve!Sıfır makyaj Merve!
Oppo F9 dikkat çekici detaylarıyla geliyorOppo F9 dikkat çekici detaylarıyla geliyor
Meizu 16 iddialı bir giriş yapıyorMeizu 16 iddialı bir giriş yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HiCare Huawei

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Eski ABD Başkanı kitap yazdı milyon sattı: 'Türk terörist...'

Eski ABD Başkanı kitap yazdı milyon sattı: 'Türk terörist...'

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

İlginizi Çekebilir

Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti

Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti

Migros çok yakında Xiaomi satacak!

Migros çok yakında Xiaomi satacak!

WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!

WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!

Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...

Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...

WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!

WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fortnite 5.20 ile gelen yenilikler

Fortnite 5.20 ile gelen yenilikler

PUGB optimizasyon sorununu Ekim ayında çözülüyor!

PUGB optimizasyon sorununu Ekim ayında çözülüyor!

Oppo F9 dikkat çekici detaylarıyla geliyor

Oppo F9 dikkat çekici detaylarıyla geliyor

Meizu 16 iddialı bir giriş yapıyor

Meizu 16 iddialı bir giriş yapıyor

Telefon bağımlılığına Android’den çözüm

Telefon bağımlılığına Android’den çözüm

Google Pixel 3 XL ile tanışmaya hazır mısınız? Google Pixel 3 XL görseli ve kutu açılımı internete sızdı

Google Pixel 3 XL ile tanışmaya hazır mısınız? Google Pixel 3 XL görseli ve kutu açılımı internete sızdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.