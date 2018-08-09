HiCare: Telefonunuzu yüksek verimde kullanın

HiCare’i ücretsiz olarak Google Play Store üzerinden indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Türkçe dil desteği ve akıcı arayüzü sayesinde gerek yazılımsal gerekse de donanımsal konuda pek çok detaya rahatlıkla erişebiliyorsunuz.

Uygulamanın ana ekranında 3 önemli başlık var. Bunlar: Öneriler, Servis ve Ben.

Öncelikle, bu uygulamadan yüksek verim alabilmek için “Ben” başlığına giderek Huawei profilinizle kayıt olarak cihazınızı tanıtabilirsiniz. Ardından “Öneriler” başlığına tıkladığınızda, çeşitli kullanım ipuçlarıyla karşılaşıyorsunuz. Fotoğraflarınızı hızlıca aramaktan arayüz detaylarına, ekran kilidi ayarlarından çeşitli özelleştirmelere kadar işinize yarayacak pek çok detay burada yer alıyor.

“Servis” kısmına adım attığımızda ise, oldukça detaylı bir bakım – yardım bölümünün mevcut olduğunu görüyoruz. Her elektronik eşya gibi akıllı telefonlarda da zaman zaman sorunlar belirebilir.

Bu sorunları bazen kendiniz çözebilir bazen de profesyonel yardıma ihtiyaç duyabilirsiniz. İşte “Servis” başlığı, istenmeyen durumlar oluştuğunda kolaylıkla atlatabilmeniz için size çeşitli seçenekler sunuyor.