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Hindistan'da korkunç olay! WhatsApp üzerinden linç: 29 ölü

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.07.2018 16:06 | Son Güncelleme

Hindistan'da mesajlaşma uygulaması üzerinden yayılan çocuk kaçıran çeteler ve pedofillerle ilgili söylentiler sonrasında suçsuz 29 kişi linç edildi.

Hindistan'da korkunç olay! WhatsApp üzerinden linç: 29 ölü

Hindistan'da söylentilerin mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden yayılmasıyla son iki ay içinde ülke çapında yaşanan linç olaylarında suçsuz 29 kişi öldürüldü. Son olarak Maharashtra eyaletinde beş adam çocuk kaçıran bir çete üyesi oldukları düşünülerek linç edildi.

Hindistan

ÇAĞRI YAPILDI

Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı. Polis, öldürülenlerin bir göçebe topluluğuna ait olduğunu ve olay sırasında köyden geçmekte olduklarını açıkladı. Kamuoyunu uyaran Hindistan hükümeti yalan bilgilerin yayılmasını önlemek için derhal önlem alma çağrısı yaptı. Eyaletlerde de yetkililer halka bildiri dağıtarak dedikoduların önüne geçmeye çalışıyor. (ntv)


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Hindistan Whatsapp PEDOFİLİ korkunç olay WhatsApp üzerinden linç

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