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Hitman Sniper Android’de ücretsiz!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.05.2018 09:18 | Son Güncelleme

Oyunda 150’nin üzerinde görev ve 10 farklı kontrat yer alıyor. Kontrolleri ile dikkat çeken Hitman, 16 adet farklı silah ile oyun severlere mobilde yaşayabilecekleri en iyi nişan alma deneyimini sunuyor.

Hitman Sniper Android’de ücretsiz!

Ajan 47’nin mobil platformlar için geliştirilen Hitman Sniper oyunu kısa süreliğine ücretsiz oldu. Nişan alma türündeki oyunaları seviyorsanız, Hitman Sniper indirimini sakın kaçırmayın.

Kel adam namı değer Ajan 47, oyun dünyasında önemli bir konumda yer alıyor. Son dönemde çıkan oyunları pek tutmasa da kült yapımlar arasında yer alan Hitman, geçtiğimiz yıllarda mobil platforma adım atmıştı. Hitman Sniper ismindeki bu oyunda, isminden de anlaşılacağı gibi Sniper ile kiralık katilcilik oynuyoruz.

Oyunda ayrıca son yılların popüler olan Zombi avı modu da yer alıyor. Hayatta kalma türündeki bu modda zombi avlayarak yüksek skorlar elde etmeye çalışıyorsunuz. Oldukça eğlenceli olan bu mod, Hitman’in ruhuna ters olsa da böyle bir opsiyonun sunulması zombi avcılığını sevenleri memnun edecektir.

Android’de kısa süreliğine ücretsiz olan oyunu buradan indirebilirsiniz. Android 4.1 ve üzeri sistemlerde çalışan oyunun, güncellemeler alarak yeni özelliklere kavuştuğunu belirtelim. Eğer nişancılık oyunlarını seviyorsanız, kısa süreliğine geçerli olan bu indirimi mutlaka değerlendirin.

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Anahtar Kelimeler:
Vestel Hitman

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