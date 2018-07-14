Hızlı şarj özelliği dikkat çekecek

Yılın başlarında yenilenen P serisinin ardından, üst seviye Mate serisi de güncelleniyor. Ekim ayında açıklanması beklenen ailenin, Çin’de alınan yeni sertifikayla bazı özellikleri ortaya çıktı.

Mate 20’de 10V ve 4A’lik bir adaptör bulunacak!

Telefonlarımızdaki pil ömrü sorununun en güzel çözümlerinden birisi de hızlı şarj. Pek çok üreticinin kendi çözümlerini kullandığı alanda, en çılgın teknolojiye sahip olan Oppo. Super VOOC teknolojisi, 3750 mAh‘lik bataryayı tam şekilde 35 dakika içerisinde doldurabiliyor. Ancak Huawei, Oppo’yu geçecek gibi duruyor. Zira Mate 20 serisinin sahip olacağı hızlı şarj teknolojisi, 10 volt ve 4 amper ile çalışarak toplamda 40W‘lık güç akışı sağlayacak. Şirketin telefonlarda güncel olarak kullandığı değer olan 22W böylece neredeyse ikiye katlanıyor.

Yeni teknolojinin, en azından 6.9 inçlik esnek AMOLED ekranlı Mate 20 Pro‘da yer alacağı düşünülüyor. Huawei diğer varyasyonlarda teknolojiyi tercih etmeyebilir. Yine de neler olacağını ilerleyen dönemde birlikte göreceğiz.

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