Hızlı yanıt Google Chrome için yolda

Hem Android hem iOS’te en çok kullanılan web tarayıcılar listesinde yer alan Google Chrome, çok kullanışlı ve rakipsiz bir özelliği elde etmek üzere. İlk kez Android 7.0 Nougat ile kullanıma açılan “hızlı yanıt” seçeneği, Google’ın mobil tarayıcısına uğruyor. Özellik sayesinde uzun süredir bildirimlere uygulamaya girmeye gerek kalmadan, doğrudan bildirim üzerinden yanıt verilebiliyor. Ancak bununla genelde mesajlaşma uygulamalarında karşılaşıyorduk.

Bildiğiniz gibi web siteleri de artık tarayıcılar üzerinden bildirimler gönderebiliyor. Google’ın mobil tarayıcısı da bu özelliğe halihazırda sahip. İşte bu web sitesi bildirimlerinin uygun olanlarına artık bildirim üzerinden yanıt verilebilecek.

Geliştiriciler şu anda özelliği test ediyorlar. Final sürümü ne zaman yayınlanacak bilinmez ancak özellik önümüzdeki günlerde güncellemeyle gelecektir.

Sony Xperia XZ3 kılıfıyla gözüktü



