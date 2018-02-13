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HomePod'da yer alan Siri testleri geçemedi

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 13.02.2018 09:54 | Son Güncelleme

Apple'ın Cuma günü satışa çıkardığı akıllı hoparlör HomePod, sesli asistanlar üzerinden yapılan testlerde rakiplerine göre geride kaldı.

HomePod'da yer alan Siri testleri geçemedi

Şirketin en iyi ses deneyimine sahip akıllı hoparlör olarak sunduğu HomePod'un sanal asistan konusunda yetersiz olduğu görüldü. Loup Ventures firması tarafından yapılan testlerde Siri, Amazon Alexa, Google Assistant ve Microsoft Cortana birbirleri ile yarıştı. Sanal asistanlara 782 soru soruldu. Siri bu sorunların yüzde 99.4'ünü anladı ve yüzde 52.3'üne doğru cevap verdi. Google Assistant ise soruların yüzde 81'ine, Alexa yüzde 64'üne, Cortana yüzde 57'sine doğru cevap verdi.

Siri'nin çoğu sorulara doğru cevap verememesinin nedeni HomePod'un e-posta, arama, takvim ve navigasyon gibi bir dizi işlevlere erişememesi olarak gösterildi. Ayrıca Siri, normalde iPhone'da yaptığı Google arama sonuçları listesini HomePod'da yapamıyor. Sanal asistan konusunda Apple'ın HomePod'u geri kalırken, müzik odaklı olarak ele alındığında beklentinin üstünde performans gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
homepod teknoloji

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