HABER

HomePod’un çıkış tarihi açıklandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 25.01.2018 10:37 | Son Güncelleme 5 saat önce

Hatırlayacağınız gibi Apple’ın yeni akıllı hoparlörü HomePod, birkaç gün önce FCC’den sertifika alırken görüldü. Bu da cihazın çok yakında piyasaya sürüleceğini düşündürdü.

HomePod’un çıkış tarihi açıklandı

Apple cephesinden bugün yapılan açıklama bu görüşlerin doğru olduğunu gösterdi. Apple HomePod çok yakında raflardaki yerini alacak.

2017’nin son aylarında satışa çıkması planlanan ama çıkış tarihi ertelenen HomePod, cuma günü önsiparişe çıkıyor. ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya’da kullanıcılar cuma gününden itibaren akıllı hoparlör için önsipariş verecek. Cihazın mağazalarda satışa çıkması ise 9 Şubat’ta gerçekleşecek.

Apple’ın akıllı asistanı Siri’yi kullanan HomePod; Google Home ve Amazon Echo gibi akıllı hoparlörlere rakip olacak. Cihazın 349 dolara satışa çıkacağı da Apple tarafından doğrulandı.

Yeni God of War’ın çıkış tarihi ve koleksiyonluk sürümleri belli oldu

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
teknoloji Apple homepod

En Çok Okunan Haberler

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

Trump - Erdoğan görüşmesi: Beyaz Saray 'yıkıcı söylemler kaygı verici' dedi, Türkiye 'Trump böyle bir ifade kullanmadı' diyor

Trump - Erdoğan görüşmesi: Beyaz Saray 'yıkıcı söylemler kaygı verici' dedi, Türkiye 'Trump böyle bir ifade kullanmadı' diyor

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

Beşiktaş'tan sonra Kadıköy... Yine gerginlik!

Beşiktaş'tan sonra Kadıköy... Yine gerginlik!

Yıldırım'dan son dakika Afrin açıklaması

Yıldırım'dan son dakika Afrin açıklaması

Aşk haberleriyle gündemde olan Tamer Karadağlı trafikte kavga etti

Aşk haberleriyle gündemde olan Tamer Karadağlı trafikte kavga etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MIUI 10 üzerinde çalışmaya başladı

MIUI 10 üzerinde çalışmaya başladı

Huawei P11 tekrar görüldü

Huawei P11 tekrar görüldü

'Temizlenmiş hava Dünya için tehlikeli olabilir'

'Temizlenmiş hava Dünya için tehlikeli olabilir'

Facebook'un garip sorusu kullanıcıları şaşırttı

Facebook'un garip sorusu kullanıcıları şaşırttı

Google'ın Ay seyahati yarışmasını kazanan olmadı

Google'ın Ay seyahati yarışmasını kazanan olmadı

Xbox Watch işte böyle görünecekti

Xbox Watch işte böyle görünecekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.