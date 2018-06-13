Honor 10’a yazılım dopingi

Huawei’nin alt markası Honor’un güncel amiral gemisi Honor 10, sunduğu özellikler ve fiyatıyla esasında Huawei P20 Pro’nun ucuzlatılmış modeli olarak görülüyor. Kısa zaman önce ülkemiz pazarına merhaba diyen Çinli firmanın tepe modelinin, Türkiye’ye de kısa süre içerisinde geleceği düşünülüyor.

Halihazırda EMUI arayüzünden beslenen Honor 10, henüz gelen yazılım güncellemesiyle yeni birtakım özelliklere kavuştu. Bunlardan ilki Parti Modu. Bu özellik sayesinde, telefonunuzu diğer telefonlarla NFC yardımıyla eşleştirerek aynı anda aynı müziği çalmasını sağlayabiliyorsunuz. İlk bakışta çok tanıdık gelmeyen bu özellik, aslında hatırlayacak olursak daha önceden Samsung gibi bazı firmalar tarafından denenmiş ve başarısız olmuştu. Dolayısıyla çok taze bir deneme olduğu söylenemez.

Pakette göze çarpan ikinci detay ise kamera yazılımı tarafında. Yapay zeka tarafından desteklenen kamera yazılımı, artık uyguladığı ayarları mesaj kutucuğu şeklinde kullanıcıya bildirecek.

Güncellemeye dahil olan diğer detaylar ise yeni duvar kağıtları, parmak izi sensörü geliştirmeleri ve Google’ın mayıs ayı güvenlik paketi.

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