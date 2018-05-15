Honor 10 tanıtım tarihi kesinleşti

Huawei’nin alt markası olarak bilinen Honor, geçtiğimiz günlerde Honor 10 modelini sergilemişti. Özel bir etkinlikte tanıtılan telefon için bugün resmi tanıtım tarihi açıklandı. Tanıtım tarihine geçmeden önce, yapay zeka ile donatılmış bu telefonun özelliklerine bir göz atalım.

Telefonda 5.84 inç büyüklüğünde 19:9 formatında ekran yer alıyor. IPS ekran teknolojisine sahip olan bu ekran 1080×2280 çözünürlüğe sahip. 432 PPI yoğunluğu ile dikkat çeken bu ekran, çentikli bir yapıya sahip.

Gücünü Huawei’nin yonga seti olan Kirin 970‘ten alan telefonda 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama birimi yer alıyor. Oldukça güçlü olan bu yonga seti, yapay zeka teknolojilerini barındırması ile dikkat çekiyor.

Kamera konusunda ise telefon çok iddialı. Telefonda 16 Megapiksel f/1.8 + 24 Megapiksel f/2.0 çift kamera kurulumu yer alıyor. Ön bölümde ise tam 24 Megapiksellik bir kamera yer alıyor.

3.400 mAh‘lık bataryadan beslenen telefon, 15 Mayıs tarihinde Londra‘da düzenlenecek olan etkinlikte resmi olarak tanıtılacak. Ülkemizde de satışa sunulmasını beklediğimiz telefon, bakalım Android tutkularının dikkatini çekebilecek mi?

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